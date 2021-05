Idén is megjelenik szakácskönyvünk olvasóink kedvenc, bevált receptjeivel

Idén ősszel is megjelenik a Mediaworks megyei napilapjainak szakácskönyve. A startpisztoly eldördült, várjuk olvasóink kedvenc receptjeit. A legjobbak helyet kapnak az idei albumban.

Ezt ne hagyja ki! A politikai gátlástalanság iskolapéldája Dobrev Klára állítása 2006-ról (videó)

2021-ben is tartjuk magunkat az előétel, leves, főétel, desszert tematikához. Ugyanakkor mindig újítunk is. Most például nagyobb hangsúlyt helyezünk a szabad tűzön készült, elsősorban grillételekre, ugyanis a kerti összejövetelek ezek nélkül nem létezhetnek. A család, a barátok előtt vagy velük közösen zajlik a látványfőzés és -sütés. Biztosan mindenkinek van tuti receptje a tárcsás, rostlapos, faszenes, lávaköves, nyárson sütött és bográcsos ételekre egyaránt. Mindezekhez zöldség- és gyümölcssaláták, házi savanyúságok, kedvenc mártások összetételét is várjuk.

Szeretnénk a hagyományokat őrizni és átadni a jövő nemzedékének. Egy-egy ételt másként készített 60 éve a nagymama vagy nagypapa, másként a gyermekük és most az unoka. Szakácskönyvünkben a régi étkeket új köntösbe öltöztethetik. Minden receptnél ketyeg az óra, vagyis kérjük beküldőinket, hogy írják oda receptjükhöz az alapanyag-szükséglet, az elkészítés módja mellett, hogy mennyi időt vesz igénybe.

Szakácskönyvünk lektora ismét Prohászka Béla Venesz-díjas, olimpiai aranyérmes mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke. Ezeket a titulusait azért érdemes felsorolni, mert mutatják, hogy elkötelezett a hagyományos magyar alapanyagok iránt, nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik és a világ gasztronómiai trendjeiben, az új technológiákban is otthon van.

Több olvasónk majd a séfekkel együtt készítheti el finomságát a szakácskönyv konyháján. A többi ételt is lefőzik, a süteményeket megsütik a mesterek. Vagyis, aki az albumban megjelentek szerint alkotja meg az ételét, azt kell kapnia, amit a recept ígér, a színes fotó mutat.

Nyerhetnek is ötletes ételleírásaikkal

A könyvbe bekerülő több mint 150 receptet szakértő zsűri választja ki Prohászka Béla vezetésével. A bírálók döntenek a receptverseny legjobbjairól, akik nyereményekkel gazdagodhatnak. Előtte azonban a receptbeküldők közötti sorsoláson találnak gazdára nyeremények. Már várjuk receptjeiket az alapanyagokkal és az elkészítés leírásával, valamint a beküldő portréfotójával. A végső határidő: 2021. július 10. E-mail: [email protected], postai cím: Békés Megyei Hírlap, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. A borítékra írják rá: „Receptverseny”.