Idén is zenél a Kaposfest

Idén is megrendezik a Kaposfest-et, továbbra is hozva a színes programokat és a szórakoztató színvonalat.

2020. augusztus 16 – 19 között kerül megrendezésre a 11. Kaposfest Várdai István és Baráti Kristóf művészeti vezetésével. Olyan új és régi ismerősök is fellépnek a Szivárvány Kultúrpalota és a Csiky Gergely Színház, valamint Vígasságok tere színpadán, mint Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Miklósa Erika, Julien Quentin, Kirill Troussov és Baráth Emőke.

A klasszikus zenei kínálatban több ritkaságot is hallhatunk idén, így Mozart, Vivaldi, Bach, Dvořák és Beethoven művek is felzendülnek. A szólistákkal és a zenekari muzsikusokkal összesen közel száz művész lép majd fel a rendezvény három napja alatt. A világhírű Liszt Ferenc Kamarazenekar mellett a Camerata Pelsonore, a Pál István Szalonna és a Budapest Jazz Orchestra is vendégei lesznek a rendezvénysorozatnak.

A program és jegyek itt olvashatók: www.kaposfest.com