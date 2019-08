Időt, szeretetet és mosolyt ajándékoznak

– Az Irgalmasság Háza tagjai olyan önkéntes szolgálók, akik szívesen adnak az idejükből, szeretetükből, mosolyukból ajándékba az éppen szükségben lévőknek – mondta a nővér. – Találkozásainknak, összejöveteleinknek, képzéseinknek, havi lelki napjainknak a püspökség épülete ad helyet Kaposváron, de egy ima- és egy szolgáló csoporttal jelen vagyunk az ugyancsak a Kaposvári Egyházmegyéhez tartozó Nagykanizsán is.

A nővér hangsúlyozta: örök igazság: amikor másoknak szolgálunk, általuk, bennük Krisztusnak is szolgálunk. Önkénteseink valamennyi alkalommal ezzel a szeretettel igyekeznek jelen lenni a fogyatékkal élők, az idősotthonok lakói, az anyaotthonban vagy hajléktalan szállón élők felé, de szolgálnak önkénteseink kórházban is, együttműködésben a kórházlelkészséggel, illetve jelen vagyunk a kaposvári büntetés-végrehajtási intézetben, valamint egy speciális gyermekotthonban is.

Hágen Ilona Edit nővértől megtudtuk, hogy megalakulása óta folyamatosan bővül az Irgalmasság Házának holdudvara. A négy nagy szolgálati területet összegezve több száz önkéntest regisztráltak, közülük körülbelül negyvenen fordulnak oda rendszeresen a krízisben lévőkhöz felé, vagy végeznek preventív szolgálatot, a többiek az Imádság Háza dicsőítő csoportjainak, az imaháttér szolgálatnak vagy az Eloldozva elnevezésű, rendkívül megrendítő, katartikus erejű szabadító szolgálatnak a tagjai. Önkénteseik rendszeresen beszámolnak szolgálatuk során szerzett tapasztalataikról, s mindig nyomatékosítják: bár ők a szolgálók, hiszen ők nyújtják a támogató segítséget, mégis minden alkalommal megajándékozottaknak érzik magukat.

– Közösségünket az Istennel való kapcsolat, az imádság tartja és fogja össze. Havonta szervezünk egy lelki napot a püspökségen, ami gyakorlatilag egész napos csendes szentségimádást jelent. – Ebben a csendben hangzik el minden órakezdéskor Varga László püspök atya 10-15 perces tanítása, és ezen a napon tartjuk a kiscsoportos, szupervízió jellegű beszélgetéseinket is.