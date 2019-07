Időutazó után most villamosaival a legjobb mobilfotósok között

Egyedüli magyar fotósként választották a legjobbak közé Keresnyei Vince képét a 12. iPhone Photography Award versenyen. A Kaposvári Egyetem egykori hallgatója a Deák téren álló villamosokról készített fotója elnyerte a szakmai zsűri tetszését.

Száznegyven ország több ezer jelentkezője küldte el telefonos fotóit a 12. iPhone Photography Award versenyre.

– Az Apple márka telefonjaival lehetett csak fotót készíteni, de engedtek utómunkát végezni velük. Helyezést nem értem el a kategóriákban, de fotómat a kiemelt képek között hozták nagy örömömre – mondta lapunknak Keresnyei Vince. A Budapesten élő fiú hozzátette: a The Sun és a Daily Mail is beszámolt a versenyről és a képeket is bemutatta. Tavaly is indult a nemzetközi versenyen, de nem sikerült pozicionálnia magát, az idén viszont a különdíjasok táborába került villamos kocsijaival.

– Reggelente a Deák tér felé szoktam menni, itt láttam, hogy két régi, sárga villamos beállt egymás mellé. Régóta terveztem, hogy valahogy meg kéne örökíteni ezeket és egy téli napom hóesésben épp leszállt a villamos vezetője és a két jármű között haladt el, akkor sikerült lefotózni – mesélte a fotója születésének történetét Keresnyei Vince. Tavaly Időutazó képét válogatták be a Mobile Photography Awardson a legjobbak közé az utcai fotók kategóriájában. Az egykori Táncsicsos diák 2007 óta fényképez, s dolgozik operatőrként, grafikus munkákat készít. A hétköznapokon egy digitális reklámfotózással foglalkozó vállalatnál dolgozik, ahol ételfotókat és turisztikai témájú képeket készít elsősorban. Szabadidejében sem sokáig tárolja gépét a táskában, amikor teheti indul vele felfedezni Budapestet.