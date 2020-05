Így fess Trumpot otthon

Online festőtanfolyamot indított Hartmann Kitty, somogyjádi festőművész.

A járványhelyzetben egy különleges vállalkozásba fogott, pár nap alatt több mint félezren nézték meg az első videóit. Első videójában egy visszatörléses technikával készült festményt alkotott.

– Több fiatalt készítettem fel korábban rajzból a felvételijére, hogy a Zichy szakgimnáziumban tanulhassanak. Ebben a járványhelyzetben amikor nem lehet testközelből segíteni, azt gondoltam, hogy minden festészet iránt érdeklődőnek egy-egy videóval teszem színesebbé a napjait – mondta el lapuknak Hartmann Kitty. A Youtube-csatornán lehet elérni a videókat, amelyeket profi stáb alkot. Horváth Adrienn operatőr készíti a felvételt és a képkockákat Halápi Katinka vágja össze.

Néhány nap alatt ötszázhatvanhatan tekintették meg első két videóját, amelyben egy szürrealista táj és a Donald Trump portréjának alkotását mutatja be. Hartmann Kitty legutóbb az Egyesült Államokban tette le névjegyét, több száz képzőművész közül a legjobb húszba kerülhetett be. A nő, mint erő című sorozatát mutatta be a közönségnek. Kapott meghívást Velencéből és Londonból is, de a járványhelyzet miatt a kiállítást későbbi időpontban rendezik meg.

Május 14-én nyílik egy online tárlata, amelyet egy New York-i galéria szervez. Katasztrófákról, természeti csapásokról készült festményeit nézheti meg a közönség a virtuális térben.