Jedi a könyvtárban, szavalás: így készül a farsangra Kaposvár

Álarcosok, bohócok és macskák. Hat kaposvári iskola csapata versengett péntek délután a Deákfarsangon. A hétvégén számos télűző programmal várják az érdeklődőket a somogyi megyeszékhelyre.

Az esős idő se riasztotta el az iskolásokat. Hat csapat versengett egymással a Deákfarsangon. Volt bohóctalicskázás, busópuzzle, lufiteregetés, farsangi rigmusok. Nem mondhatni, hogy nagy volt a kabát, két gyerekre öltötték fel, akik serényen kerepeltek közben.

– Nekem az activity tetszett a legjobban, de a többi feladat is nagyon jó – mondta el két állomás között rohanva Vanessza, a Berzsenyi-iskola diákja.

– Minden csapat ajándékkal tér haza, a legtöbb zsetont a kodályosok gyűjtötték, ők lettek a befutók – mondta Csorba András, az Együd Árpád Kulturális Központ sajtóreferense. Hozzátette: a társasjátékok mellett könyveket és édességet kapnak a farsangolók.

Királlyal, Jedivel, apácával, Zorróval és gésával is lehetett találkozni a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban. A dolgozók második alkalommal várták a Csiky jelmezeibe öltözve látogatóikat. Az olvasók közül többen meg is örökítették a nem mindennapi könyvtárosokat.Szombaton is maskarában fogadják látogatóikat.

Szép számban gyülekeztek az árusok a Fő utcán: erdélyi kürtöskaláccsal, sajtchipssel és forró italokkal készültek. Az ország minden tájá­ról hoztak különleges kézműves termékeket. Kovács László Tapolca mellől érkezett mécseseivel, amelyekben a gyertyát meggyújtva táncoló lányokat látni.

– Reménykedünk, hogy sikerül elűzni a telet és a hétvégére kiderül az idő – tette hozzá.

Csokonai sem merülhet feledésbe. Szobránál Szalay Lilla, az Együd Árpád Kulturális Központ igazgatója elhelyezte az emlékezés virágait.

– Az én Dorottyám nem csak szívében, hanem személyesen is kikél a farsang ellen – mondta Kaszás Melinda, a Vértes Elemér Színjátszó Társulat tagja, aki a Csokonai-vígeposz körülményeiről beszélt, továbbá két monológot is elszavalt.

A farsangi futókról készült pillanatképeket is meg lehetett tekinteni az Agórában. Az Együd Árpád Kulturális Központban pedig a Csiky művészei kalauzolták a látogatókat Gáspár András kiállításán. Este pedig Csokonai Karnyóné című darabját láthatta a közönség a a Független Színművészetért Alapítvány és a Manna közös produkciójaként.

Szombaton délelőtt farsangi játszóház, délután pedig felvonulás, dedaégetés és Dorottya is várja a télűzőket Kaposváron.