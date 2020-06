Illatozó lila mező csábított fotózásra

Fotózásra csábította az embereket a Deseda-parti, lila levendulamező. Mivel még nem nyíltak ki teljesen a virágok, ezért egyelőre csak fényképezni lehetett a szebbnél szebb növényeket.

Farkasné Magyar Anikó, a levendulakert tulajdonosa elmondta: a növényből jelenleg még teát és szörpöt sem tudnak készíteni, egy hét múlva azonban már lehet szedni, hiszen jó idő esetén szinte az összes levendula virágba borul.

– Másodjára szerveztük meg a fotósnapot – mondta Farkasné Magyar Anikó. – Azért találtuk ezt ki, hogy aki ilyen jellegű képeket szeretne készíteni, akkor egy nyugodtabb környezetben adunk rá lehetőséget. Hiszen, amikor elkezdődik a levendulaszüret, akkor már nem biztos, hogy a számára megfelelő képeket tudja elkészíteni. Voltak itt fotóművészek és tanulók is, akik kifejezetten a levendulamezőt szerették volna megörökíteni. Sok csoportot szerveztünk, a tavalyi évhez képest többen érkeztek most hozzánk – fogalmazott a kert tulajdonosa.

Rengeteg felhasználási formája van a növénynek. Az angol levendulát főként az illata miatt érdemes szedni, a franciából pedig finom szörp állítható elő. Lekvárnak és dzsemnek is kiváló, valamint teaként is nagyon finom. A cukorba forgatott levendula különleges ízt ad a kávénak. Használják süteményekben is, a húsok mellé szószként pedig igazi ínyencségnek számít. A levendulát víznek és olajnak is el lehet készíteni, égési sérülésre kiváló.