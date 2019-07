Illegális szemét: börtön járhat egy kidobott hűtőszekrényért

Kevesen tudják, hogy akár egy hűtőszekrény kidobása is fenyegetheti börtönbüntetéssel azt, aki az illegális szeméttelepek számát szaporítja. Ehelyett a hulladékudvarokban mindenki ingyen elhelyezheti a szemetét.

Vádat emeltek egy nagykorpádi férfi ellen, mert olyan helyre vitt és rakott le veszélyesnek minősülő háztartási szemetet, ahol a hulladék elhelyezése tiltott volt. A Nagyatádi Járási Ügyészség veszélyes hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendjének megsértésével vádolja. A 33 éves vádlott 2019 áprilisában elhatározta, hogy megszabadul a nagykorpádi otthonának garázsában felhalmozott háztartási hulladékoktól. A szemét elszállítására, annak mennyisége miatt nem volt alkalmas járműve, ezért ismerősétől kért kölcsön telepjárót és egy utánfutót, de nem mondta el, hogy mire kell neki a gépkocsi.

A kölcsönkért utánfutós telepjáróval kétszer fordult, mire kihordta szemetét Nagykorpád külterületére. A lom között volt fémbödön, faszekrény, autógumi, kerékpárváz, hólapát, iskolai füzet. Veszélyes hulladéknak a vádlott által kidobott hűtőszekrény minősült, mert a benne lévő kémiai anyagok alkalmasak a környezet veszélyeztetésére. A veszélyes hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésnek bűntettét a törvény egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni, ezért az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Szankcionálni és figyelemmel kísérni nem tudják, hogy hol vannak illegális szeméttelepek a környéken, mert nem hatóságként, hanem szolgáltatóként működnek, felelte érdeklődésünkre Szilágyi Ádám, a Kaposvári Hulladékgazdálkodás Nonprofit Kft. ügyvezetője. Ezzel együtt mindenkit arra buzdított, hogy ne az erdőszélen hagyják a szemétkupacokat, ehelyett szállítsák be a kaposvári és nagybajomi hulladékudvarba. Ott keddtől szombatig átveszik a szemetét, még lepakolni is segítenek, miután a betérő felmutatta nekik a lakcímkártyáját. Veszélyes anyagokat, festéket vagy gumiabroncsot is átvesznek, s az újrahasználati központban másoknak még értékesek lehetnek a kidobott tárgyak.

Bejelentések után bírságolnak

Közérdekű bejelentés után folytatnak eljárást az illegális szeméttelepek ügyében, válaszolta kérdésünkre a Somogy Megyei Kormányhivatal. Ilyenkor felkérik a terület tulajdonosát, nyilatkozzon arról, hogy övé-e a hulladék. Amennyiben nem, a hulladék elszállításáról a helyi önkormányzat jegyzője köteles intézkedni. Ha időközben kiderül, hogy ki rakta le a szemetet, a kormányhivatal környezetvédelmi hatósági eljárás keretében hulladékgazdálkodási bírsággal sújtja a felelőst. A hulladék lerakásának és ártalmatlanításának a költségeit mindig a lerakó üzemeltetője határozza meg, figyelembe véve, hogy szükségesek-e ehhez speciális eljárások. Hozzátették: a hulladékudvarok üzemeltetőinek jogszabályi kötelessége, hogy a lakossági hulladékot meghatározott formában és mennyiségben átvegye.

Utánanéztünk: a hulladékgazdálkodási bírság alapesetben alig tízezer forint, de kategóriánként emelkedik a mértéke, s a veszélyes hulladék országhatárt átlépő illetéktelen szállítása esetén az egymillió forintot is elérheti.