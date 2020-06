Indul a nyár: labort visz a helyszínre a gyermekmentő

Megérkeztek a gyermekmentők Balatonlellére. Egész nyáron, augusztus végéig a város és hatvan kilométeres körzetében segítik a mentők munkáját. A legtöbb esetben közúti balesetekhez, allergiás megbetegedés miatt riasztották őket, de több sikeres újraélesztést is végrehajtottak.

Tizenharmadik alkalommal gördült be a gyermekmentők gépjárműve Balatonlellére, a mentő egy rohamkocsi felszereltségével bír.

– Van benne minilabor, amivel azonnal meg tudjuk nézni a vérgázszintet, de ez a készülék mutatja az ioneltéréseket is, amely egy kiszáradt beteg esetében fontos lehet – mutatta a a felszereléseket Gesztes Éva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai vezetője. A felszerelések között van mobil ultrahang is, újraélesztő készülék, utóbbit tavaly többször használták sikeresen. Egy videolaringoszkóp pedig nagy segítségünkre lesz a légútbiztosításban. Rendelkeznek intubáláshoz szükséges eszközökkel és csontfúróval is, továbbá életmentő gyógyszerekkel. – Az idén az orvosi műszerek kiegészültek csecsemőt rögzítő traumás készülékkel is – jegyezte meg Gesztes Éva.

A riasztásokat a 104-es számról kapják, a kaposvári irányítási csoport hívja őket rádión, tavaly csaknem háromszázötven esetben segítettek. – A legtöbbször autós vagy kerékpáros balesetekhez, allergiás megbetegedések és vírusfertőzések miatt riasztottak minket – mondta el Gesztes Éva.

Tizenharmadik éve teljesítenek szolgálatot a tónál orvosok, mentősök és ápolók augusztus végéig. Az önkormányzat biztosít nekik apartmanszobákat, amiben lakhatnak. – Nagyon fontos munkát végeznek, öt perc alatt a város területén bárhová odaérnek, szakmai felkészültségükkel többször életeket mentettek meg – hangsúlyozta a mentők jelenlétének fontosságát Kenéz István polgármester.