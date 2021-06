Indulhat a zenés levendulaszüret Somogyban

A hideg tavasz nemcsak a gyümölcstermésre nyomta rá bélyegét, de a levendulatermés sem olyan lesz, ahogyan azt megszokhattuk.

Megcsúszott a virágzás, mondta Szabó Lajos, a Kőröshegyi Levendulás tulajdonosa. Június 12-én nyitják meg a szezont, de az igazán nagy virágzásra csak egy héttel később számítanak. – Korábban volt olyan időszak, amikor már májusban lehetett szedni a levendulát. Az idén biztosan nem így lesz.

Több újítással készülnek az idei szezonra. Megnyílik a Kőröshegyi Levendulás vadonatúj boltja és a turisztikai épület is. – Próbáljuk úgy megcsinálni a gazdaságot, mintha egy borászat lenne. Nemcsak gyönyörködni lehet a látványban, de élményt is ad, hogy be lehet járni az egészet.

Fagyizó is várja már az idei nyáron a látogatókat, ahol természetesen levendulás fagyit is kínálnak. A már jól ismert kőröshegyi levendulás termékeket pedig ezentúl a boltban lehet megvásárolni. – Van két alkalmazottunk, akik egész évben saját kezűleg készítik a termékeket és nyáron pedig az értékesítésben vesznek részt. Szerencsére a látogatók nagyon keresik ezeket a termékeket, mert máshol nem lehet megvásárolni – mondta Szabó Lajos. Az idén is lesz zene a levendulásban. Andalító zenékkel szórakoztat majd Dj Mentha három alkalommal is.

A kadarkúti Cifra Levendulakertben is újításokkal készülnek a nyárra. Folyamatosan csinosítja a kertet a tulajdonos Szegleti Krisztina.

– Kialakítottam egy kávézósarkot és a székeket festem, mert a látogatók szívesen jönnek hozzánk fotózni, mondta. Fesztiválokat nem tartanak, de azoknak ajánlja a Czifra Levendulakertet, akik nyugalomra és csendre vágynak.

A Somogysárdi Levendulásban is készülnek a látogatókra. – Még nem tudom, mikor lesz szezonnyitány, de valószínűleg június második felében – mondta kérdésünkre Sipos Ádám, tulajdonos. A levendulaszedésen kívül lehetőség lesz szörp és levendulavíz vásárlásra.