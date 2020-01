Influenza űző gyümölcsök és hamisítatlan disznótoros várta a piacozókat

A mínuszok sem tartották vissza a kaposvári nagypiac törzsvásárlóit. A kosarakba került ropogós alma, mézédes mandarin, de nincs vége a kocsonyafőzés szezonjának sem, a kosarakba fül, köröm és farok is került.

Kaposvár Dacolt a hideggel, nem húzódott be a nagycsarnokba Cser Józsefné.

– Hoztak nekem forró teát és jól bebugyoláltam magam, így nem fázom – mondta mosolyogva a repkedő mínuszokba az őstermelő. Leginkább a zacskózott csipkebogyót, fagyöngyöt és hársvirágot keresték nála. A teához az aranyos színben csorgadozó akácméz is dukált.

– Ha valóban finom, akkor jövő héten is úrnak szólítom – viccelődött az egyik őstermelővel vásárlója. Az ujjnyi szalonna mellett füstölt, de füstölni való kolbász is tekergett a kosarakban. Halmokban álltak a ropogós almák, az érett mandarinok a nagycsarnokban. Karl Péterné minden hétvégén a kaposvári piacon gyűjti be a főzéshez való alapanyagokat.

– Vettem húst, zöldségeket, az unokák lassagnet rendeltek, de nagyon szeretjük az ecetes lilahagymát, egészben sült krumplival és szalonnával, isteni finom lesz vacsorára – tette hozzá a vásárló. A hideg időben a húsos, élénk narancsszínben pompázó sütőtök is kelendőek voltak.