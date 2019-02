Instant boldogság

Az Instant család című film már azzal megnyert, hogy végre sikerült normális magyar címet adni neki. Ráadásul a főszereplő páros azért vígjátékokban elég meggyőző: Rose Byrne mindig remekül hozza az idegbeteg harmincas nőt, és amióta Mark Wahlberg nem a hip-hopban és nem is akciófilmekben nyomul eléggé bírom.

Azt is szinte elsőre tudtam, hogy ez nem egy tipikus vígjátékocska lesz, hiszen azért a téma elég komoly és folyton aktuális. A történet főszereplői Ellie és Pete, akik harmincas éveik közepén járva úgy döntenek, nem vállalnak saját gyereket, hanem örökbe fogadnak.

Persze nem megy a döntés zökkenőmentesen, mert azért nyilván nem értenek egyet elsőre, de végül belátják, hogy nem kell szentnek lenniük ahhoz, hogy nevelőszülők legyenek.

A filmben végig kísérhetjük a kezdeti botladozásaikat, az első „aput”, a könnyes csalódásokat és az esetlen poénokat. Az egyik kedvencem, amikor az első találkozásnál kosarazni kezd Pete Juannal. A kis srác végül is az egész filmben nagyon vicces, hiszen olyan béna, hogy az már fáj. Ő az a fajta ember, akivel minden megtörténik. És akkor a szentesti vacsoráról már ne is beszéljek, halálian jó, szakadtam a nevetéstől.

A filmben elég hangsúlyos helyet kap a humor és az örökbefogadási procedúrát jócskán leegyszerűsíti. Az Instant család a nevelőszülők választási folyamatát úgy mutatja be, mint egy állatvásárt. Beszélgetnek a parkban a gyerekekkel és, ha egy másik szülő páros is oda merészkedne ugyanahhoz a gyerekhez, vadul elhessegetik őt. Azért szerintem ez eléggé ki van sarkítva, bár azt nem tudom külföldön, hogy megy az örökbefogadás. Azt tudom, hogy idehaza bonyolult és hosszadalmas procedúrán kell átesniük a gyerekeknek, mire családba kerülnek. S az még mindig nem biztos, hogy jobb lesz nekik, mint a rendszerben lenni. Történetünk főhőseinek is azt kell megérteniük, hogy a magukhoz vett gyerekek számára, ők csak egy újabb „megállónak” tűnhetnek. Ezért nekik kell megvédeniük a kicsiket mindentől. Ez persze nem egyszerű, mivel gyereket nevelni alapvetően sosem könnyű. De összességében talán mindannyian arra vágyunk, hogy szerető családunk legyen. Lehet, hogy pont ez az, ami hiányzik ha a tükörbe bambulva elgondolkodunk azon, vajon miért üresek a hétköznapok. Az Instant családból tudhatja a néző, hogy ha nem is adatnak meg saját utódok, akkor sincs minden veszve. Hiszen, ha nem vagyunk szentek, akkor is lehetünk még szülei valakinek.

Azoknak ajánlom az Instant családot, akik szeretnének egy jót nevetni és közben mélyen elgondolkodni az élet értelméről. Nyilván egy vígjátéknak nem utóbbi a célja, de ahogy már az elején is mondtam: ez nem egyszerű komédia.

Cím: Instant család (Instant family)

Rendező: Sean Anders

Főszereplők: Mark Wahlberg, Octavia Spencer, Rose Byrne, Isabela Moner, Julie Hagerty

Hossza: 118 perc

Játssza: Kultik Kaposvár