Internetes guruvá tette a járvány a kaposvári tanárt

Annyiféle szituációban és módszerrel volt kénytelen órát tartani Harangozó Andrea az idén, hogy már nem is számolja. Míg tavasszal egységesen mindenki otthonról nézte a videós óráit, addig ősztől hol a hiányzókat csatlakoztatta be a tanórákra, hol karanténban lévő osztálynak tartott üres teremből matekórát, és az is előfordult, hogy az iskolások kivetítőn nézték, ahogy otthonról tanít.

– Végig az járt a fejemben, hogy nem hagyhatom magukra a tanítványaimat. Annak ellenére, hogy nincs háttértámogatás, meg kell oldanunk a folyamatos oktatást – mondta lapunknak a kaposvári Zrínyi iskola matematika–fizika szakos tanára, akiből videós és internetes gurut csinált mára a járvány.

– A tavaszi karantén idején addig nem keltem föl a számítógép mellől, amíg megoldást nem találtam a váratlan helyzetre. A tanítványaimmal először egy internetes játék kommunikációs paneljén keresztül tudtunk beszélgetni. Olyan dolgokat kellett megtanulnom rekordidő alatt, amelyeket korábban még nem csináltam: videófelvételt készíteni, megvágni. Hangot, és képet biztosítani különféle eszközökkel. Azt is meg kellett oldanunk, hogy a gyerekek lássák, amit a táblára írok. Rédling-Szabó Gabriella kolléganőmmel azon voltunk, hogy szükség esetén az iskolából is tudjunk a gyerekeknek közvetíteni, és a kollégák többsége is hozzátette a saját tapasztalatait. Volt, aki oktatta a többieket. Még a nyugdíj előtt állók is képesek voltak alkalmazkodni az új helyzethez.

Megtanulta, érdemes bevetni a technika vívmányait, hogy a gyerekeket segítse a tanulásban. – Aki nem tudja megtanulni a szorzótáblát, az mondja fel a telefonjára, és előbb-utóbb megtanulja – mondta. – A járvány megerősítette bennem, hogy nyitottnak kell lennünk minden újdonságra.

Szimpatikusnak tartja az angliai oktatást, ahol tizenhat évesen eldönthetik a diákok, melyik tantárgy ismereteiben mélyülnek el leginkább. Ha nem is választják a matematikát, mégis tudják a gyakorlatban hasznosítani, mert épp elegendő a tudásuk ahhoz, hogy a banki műveleteiket, vagy egy lakásfelújítás anyagszükségletét ki tudják számolni – mondta.

A legeredményesebb felkészítő

Harangozó Andrea a legeredményesebb felkészítő tanár díját nyerte el egymást követő két tanévben is. A Bolyai matematika csapatverseny megyei fordulójában a Zrínyi iskola több csapata is remekelt tavaly és az idén is. – Lételemem a tanítás, s nem csak a matek, vagy a fizika. Karácsonykor például arról beszélgettünk, hogy a honfoglaló magyarok ilyenkor kerecsensólymot röptettek, és a kerecsen szóból lett a karácsony szavunk – mesélte a matematikatanár, aki karácsonykor mindig karamellát főz az osztálynak, amelyben osztályfőnök helyettes. – Építészmérnöknek készültem, nem akartam tanár lenni, ám azt mondták az oktatóim, hogy erre születtem – mondta. – Többször megfogalmazódott bennem, hogy elhagyom a pályát, mert nem tartom jónak amit megkövetelnek tanártól, diáktól. Sokan szeretnénk változtatni, ám még mindig sok a kötöttség. Hiába történtek újítások, nincs lehetőség beépíteni a tananyagba, mert nem jut rá idő – mondta Harangozó Andrea.