Ír propeller, holland rotor gyógyul Újlakon

A repülőgépmotorok nagyjavításán kívül a légi járművek éves ápolását is elvégzik az Avia-Rent Kft-nél: jelenleg csaknem 20 gép található a légi bázison.

A hazaiak mellett ír, holland és német repülők javításával is foglalkozik a csapat. A járművek kötelező éves műszaki vizsgálatával kapcsolatos ellen­őrzés szinte folyamatosan leköti a kaposújlaki szerelőket, most is több Cessna, An-2, Piper és Morane van a reptéren. Kornyik Csaba, elmondta: azoknak a gépeknek az üzembe helyezésébe is bekapcsolódnak, amelyeket a tulajdonosok külföldön vásároltak.