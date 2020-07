Irány Balatonföldvár! Egész évben nyitva lesz az e-kikötő

Balatonföldváron tanult meg úszni, itt ugrált gyermekként fejest a tóba, s a parton focizott a barátaival. Most e-kikötőt épít! A jövőbe fektet, mert itt akar majd sétálni az unokáival is. Deák Sándor, a Balabo Kft. tulajdonos-ügyvezetője kötelességtudó földvárinak tartja magát.

– Szabadság és szerelem… Tényleg ez köti Földvárhoz? – kérdeztük.

– Tényleg. Életem első csodája, ha úgy tetszik szerelmem Balatonföldvár és az AFIT-üdülő volt, ahol megismételhetetlen élményeket szereztem – mondta Deák Sándor. – A vakációk emlékei kitörölhetetlenek, csakúgy, mint azok a kicsike kis csodák, amelyek itt, a Balaton tündérkertjében bárkivel megtörténhetnek. Miénk a déli part legszebb kikötője, s talán ezért is itt kerestem helyet az első elektromos hajómnak is. Aztán a szerelmet is itt találtam meg. Ha úgy tetszik, benősültem Balatonföldvárra: a feleségem, Szandra szülei ráadásul tősgyökeres földváriak, ismert kereskedőcsaládba kerültem. Csoda, hogy itt akarok fejleszteni?

– Annak tartják…

– A kislányom, Darla jövőre kezdi a sulit a helyi általános iskolában, két és fél éves Oszkár fiam pedig idén ősszel az óvodát. Szóval nem csoda! Földvárinak lenni lehetőség!

– Megragadja?

– Igyekszem. Mert Földvár kötelez. Az egykori fürdő- és társas élet, a régi nagyok, s az ő földváriságuk, Bajor Gizi színésznő, Szabó Lőrinc költő, Németh László író vagy éppen a földvári sétány névadója, Kvassay Jenő miniszteri tanácsos és vízmérnök. És még sorolhatnánk. Itt le kell tenni a névjegyet. Ezért igyekeztem átgondolt, megfontolt, jövőtálló fejlesztési tervet kidolgozni.

– Miért éppen e-hajó-kikötő, amikor egyik alapítója a sikeres Pizza Forte étteremláncnak?

– Valóban 2005 óta Budapesten és tizenöt másik településen működünk egyre több üzlettel. Büszke vagyok rá, hogy az utóbbi nyolc évben mindig az élvonalban voltunk, vagyunk. Az e-hajó-kikötő egy újabb kihívás: úgy akarjuk megépíteni, hogy közben megújul a zöldterület, megmaradnak az ősfák, de rendezettebb, korszerűbb, egész évben szabadon bejárható lesz a part és a két mólószár.

– Film már készült a tervezett fejlesztésről, de mit mutatnak a számok?

– Jövő ősszel kezdenénk és másfél, maximum két év alatt készülnénk el. 175 hajóhely épül, ebből 18 lesz vendéghajóhely akkumulátortöltési és sólyázási, azaz vízbeeresztési lehetőséggel. A móló előtti önkormányzati földterületből – a jelenleg fizetős nyugati strand területéből – 300 négyzetméteres bérelt területen épül majd fel a kikötőmesteri iroda, de lesznek új WC-k, zuhanyzók, öltözők, és a tervek szerint egy grillétterem, bisztró is. Télen modern, vízforgató rendszer oldja meg a jégmentesítést, így a kikötő egész évben nyitva tarthat.

– Vannak, akik azért aggódnak, hogy mi lesz később a stranddal?

– A nyugati strand területe megmarad. Bár a két mólószár szélessége elvesz a partszakaszból, ugyanekkora részt vissza is adunk a strandolók számára a nyugati mólószáron, akik így akár egyből a mélyebb, úszásra alkalmas vízbe is be tudnak jutni.

– Némelyek a vízminőség romlásával, eliszaposodással riogatnak…

– Hallottam róla, de ez a félelem is alaptalan. Sokan ismerik a 2012-es kikötőépítési terveket. A környezetvédelmi hatóság akkor rendkívül alapos munkát, áramlástani vizsgálatokat is végzett. A projekt nyolc évvel ezelőtt sem a környezetvédelmi szabályok megsértése miatt bukott el, hanem mert egy apartmanházat akartak a területre építeni. Most csupán egy kiszolgáló épület és egy grillétterem szerepel a tervben. De előröl kezdődik minden, az áramlástani vizsgálatok is. Csak és kizárólag az érvényes engedélyek birtokában kezdjük a munkákat jövő ősszel.

– Az autóknak is kell a hely, lesz elég parkoló is?

– Igen. Mindenben, így a parkolók számát illetően is betartjuk a törvényi előírást, sőt tárgyalunk a MÁV melletti területről is a biztonsági sávot megtartva. Mi építeni, fejleszteni akarunk. Szebb strandot, a családoknak sportolási, szórakozási lehetőséget kínálunk, ráadásul a horgászok és bárki is egész évben használhatják majd a mólót, mert teljesen nyitott lesz a nagy közönség számára. Európai szintű beruházással akarjuk gazdagítani Földvárt, mert ahol fejlesztik a turizmust, ott a helyiek jól járnak. Több lesz a vendég, többet költenek, visszatérnek, hozzák a barátaikat, ismerőseiket is. A régi és az új kikötőt összekötő gyönyörű Kvassay sétány pedig a korszerű, vendégbarát szolgáltatásaival együtt még szebb, még vonzóbb és még romantikusabb lehet, ahol magam is szívesen sétálok majd az unokáimmal!

Jót tesz a város gazdaságának, vonzza a fizetőképes vendégeket

Holovits Huba, Balatonföldvár polgármestere a kikötőfejlesztéssel kapcsolatban korábban lapunknak elmondta: az elektromos hajók számára is alkalmas új kikötő ötletét azért támogatják, mert szerintük minden Balaton-parti település vonzerejét meghatározza, hogy hány darab, mekkora és milyen minőségű kikötő található ott. A kikötők vonzzák a fizetőképes vendégkört, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a marinában megjelenő turisták egy része idővel visszatérő vendéggé vagy akár ingatlantulajdonossá válik.

Mint ismert, az elektromos kikötőépítés ügye csakúgy, mint a Balatoni Hajózás Zrt. (Bahart) kikötő korszerűsítésének terve, megosztotta a balatonföldváriakat, noha két különböző fejlesztési szándékról és más helyszínekről is van szó.