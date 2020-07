Iskola várja a legszebb hatévest

A hatéves Zadravecz Laurát nyerte meg Magyarország Szépét mini kategóriában. A makói megmérettetés volt az első szépségversenye, amit meg is nyert. Most a pihenésé a főszerep, de még idén két verseny vár rá és egy dubai fotózásra is kapott meghívót.

Az ország legszebb hatévese Nagyatádon él. A hatéves Zadravecz Laura nyerte ugyanis a Magyarország Szépe versenyt, mini kategóriában. A makói megmérettetés volt az első ilyen szereplése.

A kis Laurát már három-négy évesen is érdekelte a divat világa, mint édesanyjától megtudtuk: szinte elvarázsolták a színes, pörgős szoknyák. Karrierje úgy indult, hogy édesanyja egy gyermek­ügynökségnek beküldte kislánya képeit, februárban pedig készült róla egy képsorozat. Hatévesen a közelmúltban vett részt egy felkészítő táborban Makón. – A pózolásra, a kifutón való mozgásra, a bemutatkozásra tanították meg kislányomat – sorolta Deák Alexandra, a gyermek anyukája. Kislánya nagyon jól bírta a kemény munkát, de esténként azért nem kellett mese az elalváshoz. A tábor zárónapján szépségversenyt tartottak, Laura mini kategóriában indult. – Háromféle színű és fazonú koktélruhában, népviseletben, aranyszínű estélyiben és strandruhában kellett vonulnia a kifutón, amit nagyon élvezett, és nagy örömünkre elhozta az első helyet – mesélte büszkén az édesanya. Laura a koronát és a szalagot féltve őrzi, de készül is az újabb versenyekre. – A Balaton Szépe versenyre is hivatalos, valamint ősszel az Európa Szépe versenyen ő képviseli hazánkat a mini kategóriában, de kaptunk ajánlatot dubai fotózásra is – mondta lapunknak Deák Alexandra. A július a pihenésről fog szólni, a Balatonon nyaralnak mindannyian. – A családban ő az első, aki gyerekként fotózáson vesz részt, semmit sem erőltetünk számára, amíg élvezi, addig járunk rá, nekünk mindig is ő lesz a legszebb – jegyezte meg mosolyogva az édesanya. Laura már izgatottan várja, hogy szeptembertől megkezdje az iskolát, de mellette szeretné folytatni a manökenmunkát is.