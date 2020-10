Iskolában „stand upolt” a kortárs író

Rendhagyó irodalomórát tartott szerdán Lackfi János író, költő a Lorántffy Zsuzsanna református iskolában.

A gimnazistáknak szervezett előadásokon a kortárs író, mint mondta, igyekezett „fogyaszthatóvá” tenni azokat a verseket, amelyekről a diákok nap, mint nap tanulnak. Lackfi János arra biztatta a fiatalokat, hogy a saját szemüvegükön keresztül mélyedjenek el a versekben és próbálják megvizsgálni úgy a költeményeket, hogy elszakadnak a tankönyvi elvárásoktól.

Petz Johanna, a református iskola pedagógusa, a program szervezője elmondta, végig érezhető volt, hogy Lackfi János ért a fiatalok nyelvén, a „stand up” jellegű előadását pedig láthatóan nagyon élvezték a gyerekek. A költő több olyan szerzeményét is felolvasta, amely a mai diákélet nehézségeit mutatja be vicces formában. Petz Johanna kiemelte, az iskola jellege miatt is fontosak a közösségi alkalmak. Az intézményben mindig törekedtek arra, hogy színes programokat szervezzenek, ezért is hívtak meg neves sportolókat, színeszeket és kutatókat az elmúlt években.