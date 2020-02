Iskolai krimit írt a siófoki diákíró

Gyémánt címmel jelent meg Glaszhütter Bianka siófoki krúdys diák könyve. Jelenleg digitális formában érhető el, a közeljövőben angol nyelvre is lefordítják és nyomtatott könyvként is olvasható lesz. Az iskolai krimi a fiatalokat érintő problémára hívja fel a figyelmet.

A szerző három éve bontogatja szárnyait, eleinte fantasyket próbált írni, tavaly viszont egy iskolatörténetbe kezdett bele.

– Főhősöm, Max az iskolai hierarchia aljára került, öt fiú rászállt és meggyilkolták. Szellemként itt maradt és 30 év múlva az iskolaigazgató lánya meglátja őt és megpróbál segíteni neki átlépni a túlvilágra – mesélte könyvének történetét a Siófoki Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakgimnáziumának kereskedelem–marketing szakos tanulója. Hozzátette: saját tapasztalatait használta fel, hogy mennyire nehéz beilleszkedni egy közösségbe.

– Megpróbáltam rávilágítani arra, hogy micsoda probléma, ha valaki teljesen a hierarchia legaljára kerül az iskolai közegben, pusztán azért, mert nem olyan, mint a társai. Óriási problémának tartom, ha nem segítünk annak a személynek feljebb lépni – jegyezte meg a fiatal író. A krimi elemekkel tűzdelt történetbe egy romantikus szálat is belefűzött. A közösségi oldalon létrehozta a kezdő írók csoportját, ahova feltöltötte írását, és itt figyelt fel rá az Ágenda Kiadó.

– Decemberben küldtem el a kész művet, és már januárban ki is adták online formában. A tervek szerint a közeljövőben nyomtatott könyvként is megjelenik és szeretnék lefordítani is, hogy külföldön is olvasható legyen – mesélte a ságvári lány. Bianka már dolgozik egy újabb történeten, bár iskola mellett kevés az ideje. Szabadidejében az írás mellett szeret három kutyusával játszani, de szívesen rajzol és bütyköl számítógépeket is.