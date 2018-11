Iskolákban, bevásárlóközpontokban is adakozhatunk az ünnepek előtt

Az advent és karácsony közeledtével nagyon sok adománygyűjtő akció indult Somogy megyében. Többek között iskolákban, bevásárlóközpontokban és a Kormányhivatalban is várják az felajánlásokat, amelyeket aztán rászoruló családoknak, gyerekeknek adnak tovább.

Somogy megyében több helyen is lesz cipősdoboz akció, amelynek az a lényege, hogy egy akkora dobozba állítsanak össze ajándékot az adományozók, amekkorába egy cipő belefér.

– A mi akciónkban csak kormányhivatali dolgozók vehetnek részt, és szerencsére évről évre egyre többen adakoznak– mondta Rózsás Eszter, a kormányhivatali adománygyűjtés szerevezője. – Minden évben másik somogyi településen kapnak ajándékot a hátrányos helyzetű gyerekek. Hasonló akciót szervez az Ökumenikus Segélyszervezet és a kaposvári önkormányzat is, ők a Kossuth téren az adventre felállított ajándékkuckóban várják majd az ajándékokkal teli cipős dobozokat. Az Ökumenikus Segélyszervezetnek egy adományvonala is van, amelyre ezerháromszáz-ötvenhárom mézeskalácsszívvel hívták fel a figyelmet. Ezeket sztárok és önkéntesek készítették el egyetlen délelőtt alatt.

A Varázsasztal elnevezésű akcióban tartós élelmiszert gyűjt több helyszínen a bárdudvarnoki Európai Realitas Közhasznú Egyesület.

– Még csak egy hete tart az akció, de már most összejött annyi adomány, amennyit megcéloztunk – emelte Péter Gabriella az egyesület elnöke. – Kilenc éve szervezünk adománygyűjtést és úgy vettem észre, hogy évről évre egyre többen adakoznak.

A Vöröskereszt öt nagyobb bevásárlóközpontban szervez élelmiszergyűjtést Somogyban.

– Az adományokat rászoruló családok és az intézményeink kapják majd, például a kaposvári hajléktalanszálló – mondta Gyarmati László szakmai vezető. Ezek mellett idén is beindul a Mikulásgyár, Somogyban a postai gyűjtőpontokon fogadják majd a felajánlásokat, és az Élelmiszerbank is szervez jótékonysági akciót a megyében, az egyik áruházláncban gyűjtik majd az adományokat.

Nem csak karácsonykor adakoznak

A kaposváriak is szívesen adakoznak, bár sokan vannak akik a jótékonykodást nem kifejezetten kötik a karácsonyhoz.

– Én nem karácsonykor adakozok, hanem akkor amikor szükség van rá – emelte ki Kiss Anikó. – Ha van egy olyan ügy, ami úgy érzem érdemes a támogatásra, akkor még pénzt is utalok át. De a kinőtt gyerekruhákat is mindig odaadom a rászoruló gyerekeknek.

– Tavaly liszttel, olajjal, cukorral támogattam a rászorulókat egy karácsonykor szervezett gyűjtés keretében – mondta Rádai Tímea. – De így karácsony tájékán nagyon sok az adománygyűjtés, kicsit olyan mintha ránk akarnák erőltetni, pedig az adománynak szívből kellene jönnie. Nekem egyébként nem csak tárgyiasult adományról szól az ünnep, hiszen a szeretetet nem lehet adományként adni, venni.

Idén is akcióban a Motoros Mikulások

A Motoros Mikulások már évek óta gyűjtik az adományokat, és idén is minél több gyereknek szeretnének örömet okozni.

– Főként jó állapotú gyermekjátékokat, mesekönyveket várunk, amelyeknek a 14 év alatti gyermek örülnének – tájékoztatott Benei Tibor a Motoros Mikulás akció fő szervezője. – Emellett édességet is lehet hozni és minden mást amit bele lehet tenni egy Mikulás csomagba. Idén is két napon keresztül osztjuk majd az adományokat, megyünk a kaposvári családsegítő központba, két óvodába, az anyaotthonba, a kórházba és a Kossuth téren is ott leszünk. Az felajánlásokat várják a Németh István fasor 49-be, illetve az Európa Parknál a Széchenyi programiroda raktárában és a Liszt Ferenc Zeneiskolában is.