Iskolákban, óvodákban is segítenek a szociális munkások

A kaposvári közgyűlés döntésének értelmében 18 óvodai és iskolai szociális segítő dolgozhat majd a Kaposvári Járásban októbertől.

A család- és gyermekjóléti központok feladatai közé tartozik majd az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység megszervezése és koordinálása.

– Harminchét település száztizenkilenc intézményében kell ellátni szociális segítő tevékenységet Kaposvár Járásban – mondta el a Somogyi Hírlapnak Jászebrényi Ágnes a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője. – Óvodákban, iskolákban és kollégiumokban is dolgoznak majd a szakemberek. Ezer gyermekre jut egy szociális segítő, tehát egy ember több intézményben is dolgozik majd.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység célja többek között, hogy a szakemberek segíteni tudjanak a veszélyeztetett gyerekeknek, támogassák a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokat és felismerjék ha egy gyerek olyan problémákkal küzd, amiket egyedül nem tud megoldani.

– Minden szociális segítőnek lesz majd fogadóórája, az adott intézményben, ennek keretében a szülők, a gyerekek és a pedagógusok is fordulhatnak majd a segítőhöz – tájékoztatott Mosoni Takács Orsolya óvodai és iskolai szociális segítő. A szociális segítők többféle kötelezettségnek tesznek majd eleget úgy mint szociális ügyintézés, csoportfoglalkozás, mediáció, tájékoztató tevékenység, továbbirányítás, de tevékenységük függ majd attól is, hogy az intézménybe mennyi gyerek jár.

– Minden intézménnyel kötünk majd egy együttműködési megállapodást, amelyben figyelembe vesszük azt is, hogy melyek az adott intézmény igényei – emelte ki Mosoni Takács Orsolya. – Az összes szolgáltatás a megállapodások megkötése után a szakmai létszám bővülésével lesz elérhető.

A kaposvári közoktatási intézményekben pozitívan állnak az iskolai és óvodai szociális munkához. – Szeretettel várjuk a hozzánk érkező kollégát, segítjük majd a munkáját és bízunk benne, hogy ő is a miénket – mondta el Kocsi Zsuzsanna a Református iskola igazgató-helyettese. –Ebben az iskolában is vannak olyan gyerekek, akiknek jól jön majd a segítség, és a mi munkákat is megkönnyíti majd a szakember. – Azt gondolom, hogy ez annyira lesz jó, amennyire tartalommal meg tudjuk tölteni – emelte ki Hegedüs Mária Katalin, a Nemzetőrsori óvoda vezetője. – Sok családnak van szüksége ilyen segítségre, és azt gondolom jó, hogy valakinek csak ez lesz a dolga és lesz itt egy szociális segítő.

Az emberi erőforrások minisztere 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelete az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatásról szeptember elsején lépett hatályba. A rendelet alapján az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatásra a család- és gyermekjóléti központ és az iskola együttműködési megállapodást köt, a szakmai munka a miniszter által jóváhagyott módszertan alapján folyik.Kaposvár Járásba jelenleg is keresik a megfelelő végzettséggel rendelkező óvodai és iskolai szociális segítőket, akik elvégzik a feladatokat. A pályázatokat Kaposvári GESZ, Családsegítő és Gyermekjóléti Központban várják.