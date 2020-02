Iskolatáskát könnyít a modern palatábla

Palatábla, és egy kis harapnivaló. Nagyszüleink korában még így „ugrándoztak” el az iskoláig a gyerekek. Napjainkban tíz, tizenöt kilogramm, vagy akár még nehezebb is lehet egyes napokon az iskolatáska. Ezzel a teherrel ugyancsak nehéz lenne a suliig „ugrándozni”, mint egykor. A modern palatábla azonban leveheti ezt a terhet is a mai gyerekek válláról.

Elhangzott a jelzőcsengő. A kaposvári Zrínyi iskola harmadik bései már a helyükön ültek, és mintha a megszokottnál jobban lelkesedtek volna a magyar nyelvtan óráért. Nem véletlenül. Tudták: a tanítónéni kvízjátékkal kezdi a tanórát. Valóban, mintha egy televíziós kvízműsorba csöppentünk volna: a digitális táblán megjelentek az ige témakörére vonatkozó kérdések, amelyre a játékosoknak, vagyis jelen esetben a nebulóknak, helyesen kellett válaszolniuk. Ráadásul mindenkinek egyszerre. Mindezt tabletek segítségével.

– Nagyon izgalmas, mert a gép minden kérdés után kiírja, melyikünk a leggyorsabb, és versenyezhetünk. A végén pedig azt látjuk, ki az első három helyezett – mondta a kilencéves Noémi. A tanítónéni azonban már nemcsak a legügyesebbet látja, hanem azt is, hogy a válaszadások alapján ki szorul segítségre. Deákné Néth Ritát nem a versenyzés motiválta, hogy bevezesse a tabletezést a tanórákon.

– A mai modern eszközöknek nagy szerepük lehet abban, hogy ne legyen unalmas a tanóra. Amúgy is gyakran dolgoznak csoportban a gyerekek, de leginkább az interaktív anyagok motiválják őket jobban – mondta Deákné Néth Rita, aki a hétvégéjéből is szívesen áldoz arra időt, hogy elkészítse és feltöltse a következő interaktív óra anyagát a rendszerbe. Az efféle órák plusz készülést jelentenek. A tanítónő, lánya telefonjával teszteli otthon a kérdéseket, mert akár telefonra is tölthető az applikáció.

– A pedagógus portfolió készítésénél ez is egy szempont, hogy az adott pedagógus rendelkezik-e efféle tudással. – Úgy érzem, egyre inkább el is várják, tőlünk, ám én inkább saját magam felé támasztom ezt az igényt – mondta. Az iskolában futótűzként terjed a módszer, egyre több tanár érdeklődik iránta. A közelmúltban egy pályázat keretében a zrínyis pedagógusok laptopokat kaptak, és egy osztálynyi tabletet, amelyekre előre jelentkezni kell, hogy ki, mikor veti be a tanóráján.

– Az okoseszközök használatát egyébként tiltjuk az iskolában, a gyerekekkel kikapcsoltatjuk a mobiltelefonokat, mert azt szeretnénk, hogy ne azokon keresztül kommunikáljanak. Ám, ha az okoseszközöket didaktikus célra használjuk, bizony, ott a helyük a tanórákon – mondta Varga Tamásné, az iskola igazgatóhelyettese. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a tanórai, irányított tabletezés nem ártalmas, inkább fejlesztő hatású.

A felső tagozattól az egyetemig kísérhetné a diákokat

A tabletes tanítás során, tekintve, hogy időre kell megoldani a feladatokat, fejleszti a gyerekek munkatempóját és az olvasás készséget is elmélyíti. A figyelmüket is jobban összpontosítják az egyre erősödő versenyszellem miatt. Deákné Néth Rita osztályában a gyerekek kétharmadának van valamilyen okoseszköze otthon. A pedagógusok a jövő tanórájának eszközeit látják a modern kori palatáblák adta lehetőségekben. Mert, nemcsak a gyerekek tudását gazdagíthatják, hanem a fizikai terheket is levehetik a vállukról. Számtalan tankönyv anyagát lehetne központilag feltölteni az okoseszközökre, amelyek akár az iskolába lépéstől az egyetem befejezéséig végig kísérhetnék a diákokat. Így fizikai terhektől mentesen „ugrándozhatnának” az iskoláig a modern palatáblával és az uzsonnával.