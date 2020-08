Ismét feloldották a vízkorlátozást Kilitiben

Miután egy héttel ezelőtt újra vízkorlátozást vezettek be Siófok Kiliti városrészében, a hatóság szerdán újra engedélyezte a csapvíz forralás nélküli fogyasztását.

Amely felderítését és a rendszer fertőtlenítését haladéktalanul megkezdte a Dunántúli Regionális Vízmű (DRV) Zrt. Annak érdekében, hogy a probléma többé ne okozhasson gondot, visszacsapó szelepeket szereltek be a városrészben. Emellett rendkívüli vízmérő leolvasást végzett a szolgáltató. A több mint 2500 bekötési hely közel 70 százalékát olvasták le egy hétvége alatt, közülük 29 további kivizsgálásra szorul. Három helyen derült fény illegális hálózatra táplálásra, melyekről jegyzőkönyv is készült. A társaság ügyfélszolgálata haladéktalanul felszólítja az érintett felhasználókat, hogy szüntessék meg ezt az állapotot, és intézkedik a szankcionálásról. Az ellenőrző leolvasások végeztével pedig minden olyan esetben, ahol illegális rátáplálásra derült fény, rendőrségi feljelentést tesznek.

Az ellenőrzéseknek még nincs vége, hiszen a hétvégén is folytatják az ellenőrzéseket, tették hozzá.

– A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával történt egyeztetés értelmében a mai naptól a vezetékes ivóvíz ismét forralás nélkül alkalmas emberi fogyasztásra Siófok Kiliti városrészében – közölte a társaság. A vízellátó rendszer fertőtlenítését követően, az elmúlt napok vízmintavételi vizsgálatainak eredményei alapján a vízminőség helyreállt.

Annak érdekében, hogy a lajtoskocsitól végleg búcsút vehessenek a kiliti lakosok, a jövőben a társaság szakemberei a leolvasások és a vízmérőcserék alkalmával ellenőrizni fogják, hogy visszafelé forog-e a vízmérő óra,. A vizsgálat eredményét jegyzőkönyvben rögzítik, majd megteszik a szükséges intézkedéseket.

A DRV Zrt. továbbra is arra kéri a felhasználókat, hogy felelősen, szakszerűen és a jogszabályi előírásoknak megfelelően üzemeltessék a házi vízellátó rendszerüket, hogy ne veszélyeztessék mások egészségét.