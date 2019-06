Ismét nagyon várjuk a színötös somogyi diákok jelentkezését

Közelegnek az évzárók, és hamarosan kézbe vehetik a diákok az elmúlt évet értékelő bizonyítványokat.

A legjobbaknak idén is helyet biztosítunk a Somogyi Hírlap hasábjain, hiszen lapunk 2019-ben is meghirdeti a népszerű Színötös akciót. Ezúttal is bemutatjuk azokat a somogyi általános iskolás tanulókat, akik időt és energiát nem kímélve tanultak az elmúlt tanévben, és kitűnően teljesítették azt. A játékra azok jelentkezését várjuk, akik bizonyítványában csupa jeles osztályzat sorakozik, és eredményüket büszkén vállalva jelentkeznek felhívásunkra.

Jelentkezni ezúttal is kizárólag a www.sonline.hu/szinotos internetes oldalunkon lehet az ott található űrlap kitöltésével és a kért dokumentumok – jó minőségű portrékép az általános iskolai színötös diákról, szülői hozzájáruló nyilatkozat, a bizonyítvány másolata – feltöltésével. Fontos, hogy az adatlapot pontosan, hiánytalanul töltsék ki a szülők. Az űrlap a sonline.hu-n elérhető, a jelentkezési határ­idő 2019. július 5.

A színötös tanulók portréit a sonline.hu-n, valamint a nyomtatott Somogyi Hírlapban is megjelentetjük. Meglepetéssel is szolgálunk az akcióban részt vevő diákoknak: minden színötös tanuló garantált ajándékot kap: egy 1000 forint értékű vásárlási utalványt a kaposvári McDonalds Étterembe. Az idén is arra biztatjuk tehát a tanévet kitűnően teljesítő diákokat: csatlakozzanak a színötösök csapatához!