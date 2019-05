Ismét nyitva a Sió-zsilip: vízeresztést hozott a májusi esőzés

A vízügyi szakemberek a Balaton 125 centis vízállása mellett kezdték meg a vízeresztést. Azt, hogy meddig lesz nyitva a zsilip, egyelőre nem lehet tudni, hiszen a lehulló csapadék mennyisége alapján határozzák meg a zárását.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság keddi adatai szerint Balatonmáriafürdőnél a legmagasabb a Balaton vízállása, ott május 28-án 134 centimétert is mértek a hajnali órákban. Májusban ennél magasabb is volt a vízszint a nyugati medencében, Balatonmáriafürdőnél május első két hetében 150-es vízállást is regisztráltak, igaz, akkor a szél miatt. Galácz György polgármester kérdésünkre elmondta, hogy a közvetlen parti területeken láthatóak vizes területek, de a jelenleg mért vízállás nem okoz problémát a településen.

Az elkövetkező egy-két napra még jelentősebb mennyiségű csapadékot várnak a szakemberek a Balaton vízgyűjtő területére, ami elérheti a 20-25 millimétert. A Sió-zsilipet ezért kellett megnyitni. –A cél a vízszint további emelkedésének megelőzése. Figyeljük a hidrológiai és a hidrometeorológiai előrejelzéseket, és az alapján döntjük el, hogy a vízeresztésre meddig van szükség – mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője, aki arról is beszélt, hogy a Sió csatorna terhelhetőségét a vízeresztés mértékének meghatározásánál folyamatosan figyelembe veszik.

– Egyelőre nem tervezünk olyan mértékű vízeresztést, ami a Sió-csatorna mentén bármilyen beavatkozást szükségessé tenne – tette hozzá a szóvivő.

Az elkövetkező napokban másodpercenként maximálisan 8 köbméternyi víz távozik majd a Sión keresztül a Balatonból, az intenzitást szükség szerint módosítja a vízügy, hiszen azt Siklós Gabriella is hangsúlyozta: mindennél fontosabb, hogy a Balatoni nyári vízkészletét meg tudják őrizni.

2018 tavaszán februártól áprilisig volt nyitva a Sió-zsilip. Az elmúlt év februárja és márciusa a hidrológiai mérések 1921-es kezdete óta a harmadik legcsapadékosabb időszak volt.

A Balaton vízhőfoka jelenleg 16 fok körül van, ami jóval elmarad a tavaly májusitól, hiszen egy évvel ezelőtt ilyenkor már kellemesen langyos vízben lehetett fürdeni a tóban.