Ismét szigorodnak a kijárási korlátozások Kaposváron

Szita Károly, Kaposvár polgármestere péntek délután közösségi oldalán, videóüzenetben tájékoztatta a város polgárait a hétvégével kapcsolatos intézkedéseiről.

Mint elmondta, a kormány ismét lehetőséget adott a települések vezetőinek, hogy az eddig érvényben lévőknél szigorúbb szabályokat hozzanak a hét végére. Így Kaposváron ezen a hétvégén is korlátozzák a parkolást a Desedánál, illetve zárva maradnak a Városliget sportpályái.

A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy a város összes köztéri sportlétesítménye bezárt, és nagyon köszöni, hogy a fittnesztermek is önként vállalták ugyanezt az elmúlt időszakban. Mivel azonban az egyik ilyen a napokban mégis újranyitott, ami így roppant veszélyes, ezért a hétvégére azt is bezáratja. Kaposvár polgármestere bízik abban, hogy ez a szombat-vasárnap után is így marad egészen a veszélyhelyzet fennálltáig.

Szita Károly korábban közösségi oldalán köszönte meg a Szabó Fogaskerékgyártó Kft adományát, mellyel a szabályokat betartó kaposváriakat, az önkénteseket és segítőket támogatták. A cég háromezer maszkkal és kétmillió forinttal járult hozzá a koronavírus elleni küzdelemhez.