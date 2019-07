Isten nem készül szabadságra a nyáron, csak mi vakációzunk…

Isten a szív békéjét, a lélek harmóniáját kínálja ilyenkor, nyáron is, amikor nyaral a család.

A hívők – felekezettől függetlenül – tudják: ugyan vége az iskolának, ám az Úr nem megy vakációra. Somogyban sem. A balatonszárszói lelkipásztorok örülnek, hogy a templomokban ilyenkor a megszokottnál többen hallgatják az örömhírt.

Borza Miklós plébános Dél-Somogyból került a Balaton közelébe. Az elmúlt években érzékelhetően nagyobb fordulatszámmal „pörög”, mivel Szemes mellett Balatonszárszó, Balatonőszöd, Szólád, Teleki, Kötcse és Nagycsepely katolikusai is rábízattak. Nem beszélve arról, hogy a Balaton-parti településeken nyáron megsokszorozódik a hívek száma. Ilyenkor verbita szerzetes atyák segítenek neki a misézésben és gyóntatásban, az emberek lelki felüdítésében.

A szentmiséken, a gyóntatáson s a lelki beszélgetéseken kívül keresztelő, esküvő, temetés, hitoktatás, ovisokkal való foglalkozás, táborszervezés, beteg, idős testvérek látogatása ad neki folyamatos feladatot. Szép szolgálatnak tekinti a plébánia hívő népének pasztorálását, zarándoklatok szervezését, épület-felújítások koordinálását, de öröm- és tapasztalatforrás a más, keresztény közösségek lelkipásztoraival való együttlét, a közös imádságok és egyéb alkalmak is. Mint mondta, lényeges része a lelkipásztori szolgálatnak a Dorogi Sándor polgármesterrel és munkatársaival, az intézményvezetőkkel való együttműködés is. Arra törekszik, hogy részt vegyen a szárszói világi eseményeken is, ahol sok a fiatal. A plébános vallja: Isten mindannyiunknak gyógyulást és új erőt ad, aki kéri! A lélek fiatalságát pedig meg kell őriznünk halálunk napjáig, s nincs más teendőnk, mint folyamatosan megújulnunk Isten szeretetében.

Borza atya érzékelhetően szívesen szolgál a Balaton-parton. Azt mondja, Jézus szavai – „Kiment a magvető vetni.” (Mt 13, 3b) – sarkallják szüntelen. Hiszi: a magot, az evangéliumot mindig kell vetni, szórni, és reméli, hogy jó földbe hullik, sokszoros termést hoz majd.

Konc Gáll László lelkipásztor szerint Balatonszárszó a reformátusok számára szimbolikus helynek számít, hiszen 1943-ban a magyar református diákok Soli Deo Gloria Szövetsége történelmi jelentőségű találkozót szervezett itt, melynek célja nemzeti és hitéleti kérdések megvitatása, egy megtartó jövőkép kialakítása volt. A helyi református gyülekezet a kezdetektől részt vett a konferenciákon, amelynek záró alkalmát a református templomban tartják. A nyári istentiszteleteknek különös jelentőségük van; orgonakoncertek, zenei programok, hitmélyítő előadások színesítik a pihenést, s a nyaralók is rendszeresen felkeresik Isten házát. Számon tartják a visszatérő vendégeket, hívogatják őket lelki alkalmaikra, hangversenyeikre. Az a legnagyobb öröm számukra, hogy többen úgy nyilatkoztak: a szárszói református templomba mindig hazajönnek.

– Gyülekezetünk komolyan gondolja az ökumené megélését – jegyezte meg a lelkipásztor. – Igazi, testvéri kapcsolatot ápolunk a településen jelen lévő egyházi közösségekkel. Nemcsak az ökumenikus imahéten, hanem számos önkormányzati rendezvényen is együtt képviseljük Isten népét. Vannak olyan alkalmaink, amelyek kifejezetten az ökumené jegyében szerveződnek; ilyen például a búzaszentelő istentisztelet a római katolikusokkal, nagycsütörtökön közös úrvacsorás istentisztelet az evangélikusokkal. Gyülekezeti napunkra, mely azt a célt szolgálja, hogy lélekben közelebb kerüljünk egymáshoz, szintén meginvitáljuk a két felekezet képviselőit. Mindez azért lehetséges, mert kölcsönösen azt keressük, ami összekapcsolja életünket, közösségeink hitét.

– Hittanórákon a gyerekek által próbáljuk a szülőket is elérni, megszólítani – mondta Konc Gáll László. – Rendszeresen biztosítunk nekik lehetőséget arra, hogy a tanultakról az istentiszteleteken is bizonyságot tegyenek verssel, énekkel. Az oviban játékos módon próbáljuk a lurkóknak átadni az evangélium üzenetét. Sok visszajelzést kapunk olyan családoktól, akik bár otthon nem gyakorolják hitüket, mégis a gyermekek hittanórán tanult énekeitől zeng a ház!

Végh Szabolcstól, az Andorka Rudolf Evangélikus Konferenciaközpont igazgatójától megtudtuk: a helybeliek közül jobbára az idősebb generáció látogatja Isten hajlékát, ám ők szerencsére aktív gyülekezeti életet élnek. Kéthetente hívja a harang istentiszteletre őket, hogy az itt nyaraló hívekkel együtt hallgassák Isten igéjét, s – elmélyülve hitükben –, befelé és felfelé hallgatózzanak.

Az igazgató az 1930-as években épült, valamikori protestáns árvaházból lett konferenciaközpontot vezeti. 2004-ben felújították az épületet, s új szárny is létesült. Mivel fűthető lett az ingatlan, egész évben fogadhat látogatókat. Egyházközségi csoportok rendezik itt csendes hétvégéiket szerte az országból, ám az ide érkezők a lelki programokon kívül részt vesznek más szárszói kulturális és gasztronómiai eseményeken is.

Az intézmény a házigazdája az évente októberben megrendezett, háromnapos Lutherfesztnek is. E hagyományos esemény a reformációra fókuszál, s rendezvényei nem zártkörűek, így a helyiek és a környékbeliek is rendszeres látogatói. Hívő és kereső egyaránt remekül érzi magát a Lutherfeszten; sokféle zenekar koncertezik, jóllehet, mindig a hitélményt adó lelki alkalmak, áhítatok, istentiszteletek, előadások kerülnek túlsúlyba. Így lesz ez az idei őszön is.

Értelmiségi párbeszéd ősi értékekről

A Magyarországi Református Egyház és a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány az idén augusztus 22-25 között tartja a Reformátusok Szárszói Konferenciáját. A SDG Konferenciaközpontban rendezendő értelmiségi párbeszéd nemcsak elemzője, hanem alakítója is lehet a hazai közéletnek. Az idei, regisztrációhoz kötött konferencia témája: Keresztyéndemokrácia?! Összeegyeztethetők-e a modern világgal a demokratikus és keresztyén értékek?