Isten ügyéért mindenkinek a saját területén kell dolgoznia

Az idei évtől Nemes Pál látja el a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoki tisztségét. A kaposvári születésű, ma már Nagykanizsán élő ügyvéd évtizedek óta szolgálja a református egyházat. Céljai között szerepel, hogy néhány jogszabály-változással megkönnyítse a felekezeti munkát.

– Mikor és hogyan jelölték erre a tisztségre?

– Tavaly tavasszal kerestek meg az egyik egyházmegyéből, hogy jelölhetnek-e a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnokának. Kértem tőlük gondolkodási időt és végül igent mondtam.

– Mit kellett átgondolni ahhoz, hogy igent mondjon?

– Amikor jelöltek, én voltam a Somogyi Református Egyházmegye gondnoka. Azt gondolom, hogy ennek a hivatásnak akkor van értelme, ha aktívan tudok dolgozni. Tudtam azt, hogy az egyházkerületi főgondnokság még több elfoglaltsággal jár, gyakran hétvégi alkalmakkal, ezért kértem gondolkodási időt. Emellett van egy ügyvédi praxisom, amelynek át kellett alakítanom a működését. S az sem utolsó szempont, hogy a családommal is szerettem volna megbeszélni.

– Mennyire változott most meg az élete?

– Az utóbbi időkben hetente két napot egyházi ügyek miatt távol vagyok. Jelenleg még, hogy úgy mondjam „fékezett habzással” működik az egyházkerület, mert egyelőre nincsenek nagyobb rendezvényeink. Igazából majd ősszel, amikor hálaadó istentiszteleten vagy más egyházkerületi programon kell részt vennem, akkor derül ki, mennyi elfoglaltságom lesz.

– Miért vállalt szerepet az egyházi életben? Mi a legfőbb célja?

– Erős református gyökereim vannak. Hiszek abban, hogy az egyházunk és bármelyik felekezet csak úgy működik, ha ez nemcsak a lelkészek belügye, hanem a világiak (nem lelkészi tagok) is kiveszik a részüket a munkából. Megszakadhatnak a lelkészek az egyházközségben, ha nincsenek mellettük segítő egyháztagok, presbiterek, gondnokok. A székfoglaló beszédemben is arra tértem ki, hogy mi vagyunk az egyház, ebben hiszek. Hívek nélkül ez nem megy, ezért mindenkinek a saját területén kell dolgoznia Isten ügyéért. Azonban azt is tapasztalom, hogy van miben javulnunk.

– Például miben?

– A jogászi bőrömből nem tudok kibújni. Abban hiszek, hogy egy jó jogszabályi környezetben sokkal jobban lehet működni. Azt látom, hogy a törvényeink egy része fölött már eljárt az idő, nagy részük több mint húsz éve keletkezett. Hiányosak, nehezen értelmezhetők, sokszor megnehezítik a működést, ezért ezeket felül kell vizsgálni. De mondok egy konkrét példát is. A testületi szerveinknek nincsen arra lehetőségük, hogy ülés nélkül hozzanak döntést, pedig azt gondolom, hogy bizonyos esetekben célszerű lenne. Azt lehetővé teszi a törvény, hogy távközlési eszköz útján tartsanak ülést, de azt is be lehetne vezetni, mint ami egy kft-nél működik, hogy írásbeli döntéssel szülessen meg egy határozat. Koronavírus-járvány idején például sokkal gördülékenyebben lehetne döntéseket hozni.

– A püspök nyitott lenne az ilyen változásokra?

– Úgy gondolom, hogy igen. Őszintén megvallva, azért is vállaltam el a tisztséget, mert Steinbach József püspökkel korábban, egyházmegyei főgondnokként is jól együtt tudtunk dolgozni.

– Beszéljünk Somogyról is. Milyennek látja az egyházmegye gyülekezeteit?

– Amit kívülről látok, hogy korban nagyon egységes a lelkészi kar, ezért úgy gondolom könnyebb velük együtt dolgozni, viszont nagyon sok megoldandó feladat van. Egészen különböző létszámú gyülekezetekkel lehet találkozni az egyházmegyében. Vannak nagyon stabil városi gyülekezetek, mint Kaposvár, Nagykanizsa, Siófok, és léteznek az elnéptelenedő falvakban lévő közösségek, illetve speciális helyzetben levő Balaton-parti községek. Elindult egy komoly együttmunkálkodás Hella Ferenc esperes vezetésével, közösen a lelkészekkel és úgy gondolom, hogy lesz előrelépés. Nem egyszerű a feladat, mert a dél-somogyi részen előfordulnak olyan gyülekezetek, ahol nagyon kevesen vannak már. Itt eredményes cigánymisszióval el lehetne érni változást. Olyan gyülekezetek is vannak a megyében, akik büszkélkedhetnek az elért eredményeikkel, hiszen kemény munkát végeztek.

– Mit üzenne gondnok társainak?

– Egyrészt, mindig tartsák szem előtt a célt és azt, hogy az Úristennek mindenre van hatalma. Mindig feltételezzék a legjobbat a lelkészről, higgyék el, hogy ő is a legjobbat akarja. Ott működik igazán jól a gyülekezet, ahol a gondnok, a presbiterek és az egyháztagok segítik a lelkész munkáját. De fordítva is igaz. Ha a lelkész mindig elzárkózik a gyülekezeti kezdeményezésektől, akkor az a közösség előbb-utóbb kiürül.

A hétköznapokban is fontos az istenhit

Erős somogyi kötődését soha nem szeretné megtagadni Nemes Pál főgondnok. A kaposvári gyülekezetben nőtt fel, ezért mindig szívesen gondol vissza az itt eltöltött évekre. Édesapja Somogyjádról, édesanyja pedig Balatonkilitiből származik, ahol egykor nagyapja volt a református lelkipásztor. A főgondok családjában ezért mindig is jelen volt a reformátusság. Egyik legnagyobb élménye az volt, amikor katolikusnak keresztelt felesége fiaival együtt, közösen konfirmált és vált teljes jogú reformátussá. A Nemes családnál a hétköznapokban is fontos szerepe van a istenhitnek, fiai is gyakorló keresztyének.