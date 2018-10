Itt a hosszú hétvége, megteltek a Balaton-parti szállodák

Sok balatoni szálloda már az előfoglalásokkal megtelt a hosszú hétvégére, de a Nyitott Balaton programsorozat szervezői azt javasolják, hogy ez senkit se riasszon el az utazástól, számos jó minőségű szállás épült az utóbbi években, amelyek még nem működnek teljes kihasználtsággal és felfedezésre várnak.

– Szombaton érkezik vendégeink többsége – mondta Orbán Bence, a siófoki négycsillagos Prémium Hotel Panoráma értékesítési vezetője. – Az ünnepi hosszú hétvégére színes programokkal készülünk: a gyermekeket kreatív animációs foglalkozás és népi játszótér várja, a felnőtteknek zenés esti programokat tervezünk. Jellemzően két-három éjszakát töltenek nálunk vendégeink. A hosszú hétvégére főként magyar többgyermekes családok látogatnak el hozzánk pihenni.

– Hozzánk már pénteken megérkezik a vendégeink csaknem a fele – mondta Kiss Annamária, a zamárdi Hotel Wellamarin kommunikációs- és marketingvezetője. – A fővárosból és a nagyobb hazai városokból érkeznek családok. A mostani hosszú hétvégére kevesebb kisgyerekes család jelentkezett be, többségében olyan magyar családok érkeznek, ahol már kamaszkorúak a gyerekek. A programokat is ehhez igazítjuk, a fiataloknak délelőtt és délután is készülünk kézműves foglalkozásokkal. A felnőtteknek pedig – október lévén – kézműves sörökkel kedveskedünk.

Az asztalokról természetesen nem hiányozhatnak majd az őszi menük, amelyhez elengedhetetlen alapanyag a sütőtök és a gesztenye.

Százhuszonkilenc programmal várják ősszel a turistákat a Balatonnál. A kezdeményezéshez 155 szálláshely és 90 vendéglátóhely is csatlakozott, akik kedvezményekkel várják a hosszú hétvégéken a vendégeket. – A kampány célja, hogy ne csak nyáron, hanem ősszel is vonzó legyen a Balaton – mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

A Nyitott Balaton elnevezésű akció október 5-én indult és november 4-ig tart. Sok vendéget várnak a balatongyöröki Becehegyi Bortúrára (október 20.), a badacsonyi Holdfénytúrára (október 20.), a Nagybereki Töpörtyű Fesztiválra (október 20.), a balatonföldvári Meseösvény túrára (október 20.), a fonyódi Tökfesztiválra (október 20.), az öt napon át tartó Füredi Szüretre, vagy akár a három napos Szigligeti Süllő fesztiválra is. A tó partjáról érdemes elutazni Zalakarosra is, ahol három napon át vásári hangulatba öltözik a város.