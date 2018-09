Nem vehetünk egy kalap alá minden gombát

Itt van az ősz, itt van újra és vele együtt a gombaszezon is beindult. Nagy mennyiségben gyűjtik a vargányát, de nem árt odafigyelni, mikor és hol kutatnak gomba után.

Ontja magából az erdő a finomabbnál finomabb gombákat. Vrancsik Tibor somogyegresi gombaszakellenőr érdeklődésünkre elmondta: mikroklímától függ, milyen növény kerülhet a kosárba. – A dél-somogyi, belső-somogyi területeken már egy hete komoly vargányadömping van – mondta a szakember. – A külső-somogyi részek, amelyek északabbra fekszenek most indulnak csak be. A nyár végi, őszi gombafajták megtalálhatóak, tehát az óriáspöfetegtől a galócaféléken át egészen a vargányákig és rókagombákig.

Azok a gombák is ott virítanak az erdőkben, amelyek csak küllemre csábítóak, de annál mérgezőbbek. – Én amivel találkoztam az a párducgalóca, ami nagyon szép gomba, de mérgező – mondta Vrancsik Tibor. – A susulykafélék is megjelentek az erdőkben, ezek jellemzően mérgezőek. De a galambgombafélék között is vannak nem ehető vagy enyhén mérgező fajok.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Vrancsik Tibor hangsúlyozta, a gombákat mindig célszerű bevizsgáltatni szakellenőrrel. Ezt mondta Nagy Róbertné is, aki a Kaposvári Nagypiacon dolgozik gombaszakértőként. Naponta közel nyolcvan kilogramm kalapost visznek hozzá vizsgálatra. Ennek többsége eladásra szánt növény, s kisebb hányada lakossági gyűjtés. – Egy-egy személy átlagosan 2-3 kilogrammot vizsgáltat be – mondta Nagy Róbertné. – A legtöbben úgy kapják a gombát, de fontos, ha nem biztosak benne ehető-e, akkor éljenek az ingyenes gombavizsgálat lehetőségével.

A szakember hozzátette: egyre tudatosabbak az emberek, hiszen a lakossági gombavizsgálatok száma jelentősen megnőtt az elmúlt években.

A veszélyes mérgező gombák mellett arra is oda kell figyelni, hogy javában benne vagyunk a vadászati főszezonban, amely miatt erdőlátogatási tilalom van életben. Célszerű tájékozódni a tilalom időtartamáról az egyes területeken a Sefag és a Kaszó Zrt. honlapján.