Ízelítő a kaposvári művészeti képzésekből

Kipróbálhatták a pólónyomtatást és bepillanthattak az egyetemi stúdióba azok a fiatalok, akik részt vettek a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karának nyílt napján. A fiatalok kíváncsian, izgalommal telve érkeztek a rendezvényre, hogy minél többet tudjanak meg az általuk kiszemelt intézményről.

A pályaválasztás előtt álló diákokat Varga István, adjunktus köszöntötte. Aki részletesen elmondta az érdeklődőknek, hogy milyen tárgyakat tanulnak majd azok, akik a fotográfia és a képalkotás szakokra nyújtják be jelentkezési lapjukat. De megtudhatták a fiatalok azt is, hogy miként érdemes készülniük a felvételire, s mit kell teljesíteniük.

A fiatalok közül többen már kész tervekkel érkeztek a rendezvényre, de olyanok is akadtak, akik még nem döntöttek milyen szakon tanulnának tovább az érettségi után. – Arra számítok, hogy megismerkedhetek a hangulattal – mondta kérdésünkre Molnár-Csikós Boglárka, akit a színészet, a média és a filmek is érdekeltek. – Amikor középiskolai nyílt napon vettem részt, ott is azt kerestem, hogy megfogjon valami, és élvezet legyen ide járni és jelentkezni.

Erre minden lehetőség adott volt az egyetemi nyílt napon, ahol amellett, hogy előadásokat hallgathattak a fiatalok, kérdéseket tehettek fel a jelentkezéssel kapcsolatban, valamint tényleg be is kukkanthattak az egyetemi művészeti képzésbe. Lehetőség volt megnézni, hogy milyen egy portréfotózás és érdekes előadások színesítették a programot: így a Bauhaus stílussal is ismerkedhettek a diákok.