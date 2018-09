Ízkavalkád az állattenyésztési napokon

Lovas közönségprogram, húsmarha tenyésztési konferencia, tenyészállat felvezetés és főzőverseny: a 12. Kaposvári Állattenyésztési Napok szombaton újabb gazdag rendezvénysorozattal várta a látogatókat. Sorok kígyóztak már kora délelőtt a bejáratoknál, a három nap alatt 30 ezer vendéget vártak a házigazdák.

– A lovakon már túl vagyunk, a bocik következnek – mondta a batéi Bankics Krisztián, aki párjával és két gyermekével érkezett szombaton az állattenyésztési napokra. – Tömény élmény éri a látogatókat, annyi a program, hogy ember legyen a talpán, aki egy nap alatt mindenhova eljut. Kitettek magukért a szervezők.

Miközben hosszú sorok kígyóztak a bejáratoknál, azalatt a lovardában már az elismerő okleveleket adták át. A Vas megyei gyanógeregyei Fekete József duplázott: a sertéstenyésztési nagydíjon kívül a kiállítás legszebb kansüldőjének odaítélt díjat is elhozta.

– Meggyőződésem, hogy ebben az ágazatban soha nem lehet megalkudni – mondta 43 éves szakember, gazdaságukban 120 kocát tartanak. – Kiemelkedő genetikájú egyedeket kell tenyészteni, stratégiai kérdés a minőség. Szakterületünkön a nem kiszámítható ár jelenti az egyik legkomolyabb problémát, ám a nehézségek ellenére is teljes erőbedobással kell tovább dolgozni. Hetedszer veszünk részt a Kaposvári Állattenyésztési Napokon, minden alkalommal kaptunk elismerést, s jövőre is mindenképp el akarunk jönni a rendkívül színvonalas szakmai találkozóra.

Gabonamérő, lovaseke, boroshordó és ősrégi Hoffer traktor: a régmúlt emlékeit mutatták be a Gazdaudvaron, amely a kaposvári Móricz Zsigmond mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola pedagógusainak, s diákjainak munkáját dicsérte. Nagy volt a vendégjárás, a házigazdák a sikert nem bízták a véletlenre: a legkisebbeket mágnesként vonzotta a kör és kis kockabálából álló csúszda. Ételből-italból óriási volt a választék, a hetesiek jóvoltából bárányhúsból készült minihamburgert falatoztak egyesek, az édesszájúak kürtös kalácsot majszoltak és sokan megálltak Madarász Zoltán porrogi őstermelő standjánál is. Eper, kajszi, szilva és naspolya lekvárt is kínált, az 50 éves gazda a 2018-as KÁN-ra külön meglepetéssel, saját készítésű szilvasajttal készült. S a mostani sikeren felbuzdulva eldöntötte: jövőre is jön. Akárcsak az újpetrei Dobos Gyula, aki fiával, Dobos Péterrel látogatott Kaposvárra: a vadasparkot keresték fel először, s elégedetten nyugtázták a gímbika trófeákat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Tizenegy csoport – köztük a Somogyi Hírlap Somogyi Tollforgatók csapata – ragadott fakanalat, s a Borbás Marcsi vezette zsűri pontozta a remekműveket. Valamennyi induló öt kiló vaddisznóhúst kapott, s többen a jól bevált recepteket külön erre az alkalomra „titkos” egyéni ötletekkel dobták fel. Akadt, aki vadpástétomot, tárkonyos ragut és apró pecsenyés ínyencséget készített, mások dödöllés vaddisznó paprikással pályáztak a győzelemre. Lapunk munkatársai – Góz Lilla, Koszorús Rita, Lengyel János, Marosi Gábor és Szűcs Tibor– zselici szarvasgombás vaddisznópörkölttel rukkoltak elő, melyet boróka esszenciával és lengyeltóti házi készítésű borlekvárral ízesítettek. S mialatt a kondérban lassú tűzön rotyogott az étel, addig épp időben elkészült a fenséges galuska is. Szép számmal készültek fotók a főzőversenyen, melyet a Kapos Holding csapata nyert meg.