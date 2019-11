Ízlelgették a borokat, építették a kapcsolatokat

Tizennégy dél-balatoni borászat hetvenkettő termékét lehetett megkóstolni a III. Somogyi Borszemlén. A rendezvény célja az volt, hogy a vendéglátósokkal még jobban megismertessék a megye borait.

Hosszú percekig ízlelgették az érdeklődők a megye borait. Nagy Gyula, a Turul étterem tulajdonosa is kereste az újdonságot, hiszen már nagyon régóta kínál vendégeinek dél-balatoni borokat, de igyekszik bővíteni a kínálatot. Tapasztaltai szerint azonban kevesen választják a somogyi nedűket, inkább a villányi borokat szeretik emberek. Gyánó Zoltán, a pár hete megnyílt Jazztaurant étterem üzletvezetője viszont azt tapasztalja, nagyon keresettek a dél-balatoni borok. Tesznek is érte, hiszen folyamatosan ajánlják vendégeiknek.

Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke elmondta: a borkóstoló célja, hogy a megyeszékhely és környékének vendéglátósait összehozzák a dél-balatoni borászokkal. Fontos ugyanis, hogy helyben is minél többen megismerjék a megye borait. Hozzátette: akkor lehet sikeres a borvidék, ha a somogyiak is a helyit fogyasztják. Ez külföldön már megvalósult, ezért itthon is szorgalmazni kell.

A bormustrát megelőzően egy szakmai szimpóziumot szerveztek a borászoknak. Bujdosó Ferenc, a Balatonboglári Borvidéki Hegyközségi Tanács elnöke hangsúlyozta: a somogyi borászok évek óta stabilan az országos átlag felett termelnek, ami azt jelenti, hogy hektáronként körülbelül tíz tonna a termésátlag. Idén háromezer ötszáz hektáron szüreteltek szőlőt, amellyel az ország huszonkét borvidéke közül a dél-balatoni az ötödik legnagyobb.

Várszegi Viktor, a Várszegi Pincészet-borászati vezetője hangsúlyozta: a borászatokban nagy a kereslet technikusokra és szakmérnökökre, a fizetések pedig versenyképesek, saját borászatot alapítani azonban nem egyszerű. A borászoknak folyamatosan vannak pályázati lehetőségeik, például üzemek fejlesztésére, szőlő ültetvények korszerűsítésére és telepítésére.

Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke kiemelte: javítani kell a somogyi borok népszerűségét. Hozzátette: az 1980-as években Magyarországon évente átlagosan harminc liter bort fogyasztottak az emberek, manapság azonban már csak huszonnégyet. Ez azt jelenti jelenti, hogy hatszáz ezer hektoliter bor „esett ki” a forgalomból. A Dél-Balatonról a megtermelt szőlőnek a hetven százalékát exportálják és csak harminc százalék marad itt. Ennek az aránynak pont fordítva kellene lennie, véli a megyei elnök.

Pár nappal ezelőtt ütötte fel a fejét ismét egy szőlőbetegség, az aranyszínű sárgaság, amely a Dunától keletre lévő területeket érte el. Pócz József, balatonlellei szőlész-borász érdeklődésünkre elmondta: a betegség egyelőre elkerülte a Dél-Balatoni Borvidéket, így nem kell aggódni. Pár évvel ezelőtt azonban Somogyban is diagnosztizálták a betegséget. Védekezni lehet a fertőzés ellen, de ha megbetegedett a szőlő, akkor ki kell vágni.