Január végéig érvényesíthető a Kaposvár Kártya

Január 31-éig van lehetőség a Kaposvár Kártya érvényesítésére a helyi tourinform irodában. A kártyát idén megújult, QR kóddal is el lett látva. Több mint félszáz szolgáltatónál, vállalkozásnál 5-20 százalék kedvezményre tehetnek szert a kártyahasználók.

Szinte be sem lehet férni a kaposvári tourinform irodába. Mindenki a Kaposvár Kártyáját jött érvényesíteni. Novemberig már négyezren jártak itt.

– Öt éve használom a kártyát, így olcsóbban jutok színház bérletet és fürdőbelépőhöz is – mondta el az egyik nyugdíjas kártyatulajdonos.

–2005 óta működik a rendszer, azóta kétszer újítottuk meg a Kaposvár Kártyát – mondta el Mayerné Bocska Ágnes. A kaposvári Tourinform vezetője. Január 31-éig van lehetősége a közel húszezer kártyatulajdonosnak érvényesíteni. Több mint félszáz szolgáltatónál, vállalkozásnál tudnak így 5-20 százalékos kedvezményre szert tenni.

HIRDETÉS HIRDETÉS

– A legnépszerűbb továbbra is a Virágfürdő, valamint sokan veszik igénybe a tömegközlekedési kedvezményeket, amely a helyiek kezdeményezésére került be. Iskolalátogatásival a somogyi megyeszékhelyen tanulók is tíz százalékkal olcsóbban vehetik meg a helyi bérletüket – mondta el Mayerné Bocska Ágnes. A közel húszezer kártyatulajdonosból ötezer nyugdíjas korú, kétezer gyerek, a többiek pedig aktív, dolgozó felnőttek.

– Az irodában az érvényesítéshez szükség van a Kaposvár kártyára, a lakcím kártyára, parkolási kedvezmény esetében a forgalmira. 635 forint a hosszabbítás, a nyugdíjasoknak és diákoknak a fele, az új kártya igénylése 1270 forintba kerül – jegyezte meg a kaposvári Tourinform iroda vezetője.

Idén sárga, kaposvári logóval ellátott QR kódos kártyát kapnak már a kaposváriak.

HIRDETÉS HIRDETÉS