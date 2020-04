Járvány ütemezi a nyaralást

Összefogással mentené meg a veszélyeztetett balatoni szezont egy helyi turisztikai egyesület. Arra buzdítanak, hogy a nyaralni szándékozók ne mondják le a szálláshely-foglalásaikat, inkább ütemezzék át. Az eddigi tapasztalatok szerint csak a külföldiek hátráltak meg.

Lemondás helyett átírásra biztatják a turistákat: a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület arra buzdít mindenkit, hogy a korábban lefoglalt szállását senki ne mondja le, inkább módosítsa az utazása időpontját. A szervezők országos kezdeményezést indítva arra kérik az érintetteket, hogy csatlakozzanak a kampányhoz, mert ez kölcsönös előnyöket nyújt mind a turisták, mind pedig a szállásadók számára. Sőt a kisebb szálláshelyek, családi hotelek számára akár életmentő is lehet, ha így döntenek a vendégek.

Nincsenek tömeges lemondások, állítja a balatonlellei Olivér Apartmanház vezetője, Kósáné Pölcz Eszter. Szerinte ennek az lehet az oka, hogy abban bíznak az emberek, hogy belátható időn belül véget ér a járvány. Ők már június közepétől be vannak táblázva, már érkeztek foglalások. Ráadásul a jelentkezők teljesen újnak számítanak, nem visszatérő vendégek. Mindannyian belföldiek, akik már megtervezték a nyaralásukat.

Ha a vírusveszély csillapodik, és engedik az idegenforgalmat, akkor a nyárra a Balaton be fog indulni, bizakodik a balatonboglári Apartman Peti ügyvezető-tulajdonosa, Meiszter Gábor. Szerinte a külföldiek megjelenésére ezután kevésbé számíthatnak, de a hazai turizmus fel fog futni, mert ha a magyar emberek a bezártságból kiszabadulnak majd, nagyobb kedvvel indulnak a Balatonhoz. Nekik inkább visszatérő, SZÉP-kártyás vendégeik vannak, akik nem mondták le a foglalásokat. Ha csak az utolsó pillanatban nem teszik, mert minden a vírus terjedésén múlik, tette hozzá tűnődve.

A tó déli partján a településvezetők is optimisták. Balatonmáriafürdő polgármestere is arra számít, hogy akár júniusban megkezdődhet a szezon, bár hozzátette: kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni.

– A szállásadóktól azt hallani, hogy vannak foglalások, s bár a külföldi turisták sok szállást visszamondtak, ez nem azt jelenti, hogy ha elkezdődik a szezon, ne lehetne őket magyarokkal pótolni – felelte érdeklődésünkre Galácz György. Minden forgatókönyvre fel vannak készülve, azt is latolgatták már, hogy mekkora csapás lenne az idegenforgalmi szezon elmaradása. Ekkor a költségvetést módosítani kellene. A szállásadók azonban nem félnek, mert mindenki abban bízik a Balatonnál, hogy előbb-utóbb elindul a szezon, és ha vége lesz a járványnak, akkor a magyarok belföldön költik el a pénzüket.

Jobbára a külföldiek hátráltak meg

A befizetett előleget nem veszti el senki, mert a lemondás helyett arra kell kérni a szálláshelyet, biztosítsa a vendégeknek, hogy a veszélyhelyzet után utazhassanak, és később egyeztessenek időpontot, fogalmazta meg felhívásában a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület. Az a nyaraló, aki a befizetett előleget már átutalta, ennek a pénznek a felhasználásával nem számolt, ám a szálláshelyek igen. Néhány kisebb balatoni szálloda, panzió vagy vendégház pedig éppen úgy nehéz helyzetbe kerülhet, és a fennmaradásáért harcol, mint sokan mások ebben a nehéz helyzetben, figyelmezettek. Ha azonban a vendégnek jó élményei maradtak a korábbi utazásai alatt, és elégedett volt a szállással, akkor érdemes megfontolni, hogy nem kéri vissza a pénzt, hanem átütemezi a nyaralását.