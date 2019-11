Játékos olvasásfejlesztés: betűfalóvá válhatunk a jégkrémekkel

Furfangos jégkrémekkel fejleszti a gyerekek értő olvasását a kaposvári Vadvirág Alapítvány. A szervezet egy olyan társasjátékot alkotott, amely hatékonyan segíti a fiatalok fejlődését, a színes jégkrémekkel azonban a felnőttek is játszhatnak.

Furfangos jégkrémekkel fejleszti a gyerekek értő olvasását a kaposvári Vadvirág Alapítvány. A szervezet egy olyan társasjátékot alkotott, amely hatékonyan segíti a fiatalok fejlődését, a színes jégkrémekkel azonban a felnőttek is játszhatnak.

A szabályok szerint háromféleképpen lehet játszani a furfangos jégkrémekkel, bár a pedagógusoknak még további húsz-harminc változatot is megmutatnak a játék kitalálói. A legegyszerűbb játékot már négyéves kortól űzhetik a gyerekek. Ennek lényege, hogy a kézben lévő apró kártyák alapján, egy perc alatt minél több jégkrémet kell megtalálni a nyolcszor öt képet tartalmazó táblán. A játék a kereső szemmozgást, a vizuális elemzést, a sor-oszlop szerinti haladást, a követő szemmozgást és a gondolkodást is fejleszti.

– Ezek olyan képességek, amelyek szükségesek az olvasáshoz – emelte ki Kárpáti Anikó, a Vadvirág Alapítvány szakmai igazgatója a játék ötletgazdája ottjártunkkor.

– A gyerekeket ezzel a módszerrel arra tudjuk tanítani, hogy rutinos olvasók legyenek. Hiszen először megtalálnák a játéktáblán hét, nyolc képet, de ha sokat játszanak vele, akkor képesek kirakni húszat is, ami közelít egy felnőtt szintjéhez. Ezzel sokkal könnyebben megtanulnak majd olvasni a gyerekek.

A következő játékkal az óvodások beszédértését és gondolkodását lehet fejleszteni. A kártyán van egy szöveg, és az alapján kell a táblán megtalálni a megfelelő képet. A harmadik variáció pedig egy igaz-hamis játék. Az állításokat tartalmazó kártyák megoldásához a szövegértés mellett, egyre magasabb szintű gondolkodási stratégiákra tesznek szert a fiatalok, így minden bizonnyal jobban fognak boldogulni a nehezebb szövegezésű feladatokkal is.

– Rengeteg szülő keresett meg bennünket – folytatta Kárpáti Anikó. – Arra voltak kíváncsiak, mit és hogyan tudnak játszani gyermekükkel úgy, hogy az élmény is jó legyen, de egyúttal fejlődjenek is. Szempontjaik mellett figyelembe vettük a játék kitalálásakor, hogy az olvasási mérések, mint például a PISA-mérés is, borzalmas eredményeket mutatnak. Minden ötödik gyermek nem tud olvasni. Látjuk, hogy rengeteg olyan kis gyermek van, akinek nehéz könyvet fognia a kezébe.

A játékot egyelőre a Vadvirág Alapítványnál lehet megvásárolni, illetve hamarosan megnyílik a webáruházuk is, ahol szintén elérhető lesz. Mint megtudtuk, szeretnék, ha a játék minél több iskolába eljutna, a pedagógusok pedig beépítenék a társasozást. Az alapítvány nem áll le a fejlesztéssel, már újabb játékon gondolkodnak.