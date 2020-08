Játékos tanulás keretében nyúlnak vissza a gyökerekhez a kicsik

Táncolni, énekelni, faragni, agyagozni és hímezni tanulnak a gyerekek a buzsáki népi táborban. A nyári napközis sorozathoz, amit először szerveztek meg a településen, harmincnégy fiatal csatlakozott. A tábor célja, hogy az óvodásokkal és iskolásokkal megismertessék és megszerettessék a néphagyományokat.

Az „ Ó andocsi dönöge, hömbölögj a gödörbe…” kezdetű népdalt is megtanulták a gyerekek a keddi zenés foglalkozáson. Husi Gyula népzeneoktatónak nem volt egyszerű feladata, hiszen először a régi kifejezéseket kellett elmagyaráznia a fiataloknak, mert az énekben olyan szavak is előfordulnak, melyet már csak az idősebb generáció ismer.

Nemcsak az énekekkel, hanem a hangszerekkel is meggyűlt a gyerekek baja. Sok eszközt ugyanis inkább már csak a népzenei koncereteken lehet hallani. – Akik táncolnak, azok egy-kettőt felismertek – mondta Husi Gyula. – Mások érdeklődve, újdonságként szemlélték. Hoztam magammal hosszú furulyát, kobozt, tekerőlantot, pásztorfurulyát, tárogatót, citerát, tilinkót és dorombot is – tette hozzá.

Több helyszínen tartottak a foglalkozások a buzsáki diákszállónál

A buzsáki diákszálló területén több helyszínen zajlottak a népzenei foglalkozások. Míg az épület belsejében az egyik csoport a zenével ismerkedett, addig a többiek az udvaron népi játékokat tanultak és elleshettek néhány tánclépést is. Takács László János, a Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület koreográfusa kiemelte: szeretnék, ha minél többen megszeretnék a néptáncot, a zenét és a helyi népművészetet is. Czigány Kristóf, a tábor egyik résztvevője táncos családban nőtt fel, így nem volt kérdés, hogy csatlakozzon a nyári napközihez. A fiatal elmondta: a hangszerekről és a fafaragásról sok újat megtanult az elmúlt napokban. Madarász Attila, a Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület elnöke kiemelte: színes programokkal készültek a hétre, így a tánc és a zene mellett, helyet kaptak a kézműves foglalkozások is. A vasárnapig tartó tábort a buzsáki önkormányzat és a MOL Alapítvány is támogatta.