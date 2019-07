Játékosan ismerkednek a Bibliával a Riska tábor fiataljai

Több száz gyermek vette birtokba a szennai skanzent és sportcsarnokot. A Riska tábort 2007 óta rendezik meg, korábban a kaposvári katolikus iskola tornaterme adott otthont az eseménynek. A táborozók együtt töltenek egy tartalmas hetet egymással és Istennel.

– Piros csapat a nyerő, mert ügyes és vakmerő – harsány csatakiáltások között érkeztek meg a szennai skanzen egyik állomásához a piros csapat tagjai szerdán délelőtt a „bázisra”.

A karamell csapat pedig rézkígyókat keresett a bóják alatt, melyeket át kellett vinni egy akadálypályán.

– Egy zsákot is pörgettek, az alatt kellett átjutnunk – mutatta a nem könnyű pályát Gergely Márton.

– Nagyon szeretek ebbe a táborba jönni, aki a legtöbb pontot gyűjti péntekre, az a csapat kapja meg a Riska kupát – mondta el Gergely Borbála. Barátnője, Drahos Emma hozzátette: naponta reggel és este is énekelve imádkoznak, filmeket is néznek Riska bábbal.

Kertész Réka ötödik alkalommal vesz részt a Riska táborban. – Nagyon jók a programok, tegnap még fociztam is – mondta el a karamell csapat büszke tagja. A sportprogramok mellett kiemelt szerepet kap a hit, a tábor középpontjában Jézus áll. Szerda délelőtt a csapatok egy állomásos játék keretében mélyítették el bibliai ismereteiket.

– Hatalmas öröm számunkra, hogy több száz gyermek megtapasztalhatja két héten keresztül a Jóisten szeretetét – kalauzolt Nyéky Kálmán, katolikus plébános. A kétszer öt napos keresztény táborban Jézus Krisztushoz szeretnék közelebb vinni a gyerekeket.

– Azt tapasztaljuk, mikor a Megváltó testét és vérét helyezzük a középpontba, a gyerekek meglepően érzékenyek és örömmel nézik azt, hogy mit is jelent, hogy Isten jelen van a kenyér és a bor színe alatt – mondta el Nyéky Kálmán.

– Mindig egy–egy bibliai történetet elevenítünk fel a különböző állomásokon, most az egyiptomi kivonulást, melyben megjelenik a Vörös-tengeren való átkelés, a rézkígyó és a frigyláda története is – mondta el Wallinger Endre táborvezető. A csapatok úgy épülnek fel, hogy van egy lány és egy fiú csoportvezető, akik tizenkét gyerekkel építenek közösséget. Gyürüsi Zsolt szinte a kezdetek óta vesz részt segítőként a Riska táborban.

– Fontos a játék és a verseny, de legalább ugyanilyen fontos egymás és Isten szeretetével megismertetni a gyermekeket – tette hozzá a segítő.