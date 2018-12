Elakadt buszok, jeges utak és járdák Somogyban

Az ónos eső miatt csúszós, lefagyott utakkal találkozhatnak az autósok és a gyalogosok is Somogy megyében, ha el szeretnék kerülni a baleseteket közlekedjenek óvatosan és körültekintően!

Útinform Kaposváron

A Teletaxi tájékoztatása szerint Kaposváron jegesek a külső utcák, Kaposfüred és Toponár is jég alá került. Jegesek az utak a Cser kisebb utcáiban és a Donnerben, a lakótelepeken, a Kossuth Lajos utcában, a Rippl-Rónai és József Attila utcában, és a Kossuth téren is érdemes odafigyelni. A járdák nagyon sok helyen jegesek, sokszor nem is lehet észrevenni melyik terület fagyott le, ezért célszerű az óvatosság.

A Városháza tájékoztatása szerint Kaposvár belterületi útjait tegnap délután öt órától kezdődően végigsózta a városgondnokság. A gyalogosok által használt lakótelepi részek, buszvárók, felüljárók, illetve az aluljáró lépcsőinek sózása tegnap este hét órakor kezdődött meg. A város kezelésében lévő szélesebb járdákat jelenleg is kezeli a város, ugyanakkor az ingatlantulajdonosoknak maguknak kell a házuk előtti járdaszakasz síkosságmentesítéséről gondoskodni.

Közlekedési fennakadások

A Várdomb utcában csütörtökön az esti órákban nem tudott felmenni egy mentőautó, a KÖTÉL Speciális Mentőszolgálat segített.

A jeges utak miatt Kaposvár térségében több településre nem tudtak hajnalban bemenni az autóbuszok. Kaposdada, Zselickislak,Kiskeresztúr, Zsippó nem volt megközelíthető a tükörjeges utak miatt.Az enyhüléssel a probléma megoldódik, s napközben ismét minden településre eljutnak az autóbuszok.

Útinform Somogyban

Országszerte jelenleg csapadékmentes, de több helyen is ködös az idő. Mivel a járdák több helyen csúszósak a falvakban sokszor az úttesten mennek a helybeliek, akiket a ködben nagyon nehéz észrevenni, tanácsos odafigyelni.

A gyorsforgalmi- és a főutak burkolata a hajnali alászórások miatt többnyire sónedves, vizes.

A Nyugat-Dunántúlon több helyen is rosszak a látási viszonyok.

Országszerte szélcsend van, vagy gyenge a légmozgás.

A hőmérséklet -6 és -1 fok közötti.

Figyelmeztető előrejelzés adtak ki Somogy megye területére a sűrű köd miatt péntek éjfélig

Főként a délnyugati országrészben reggel helyenként sűrű, zúzmarás köd várható, de párás, ködös tájakra máshol is számítani lehet. Napközben fokozatosan javulnak a látási viszonyok.Este észak, északnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, melynek formája az Északi-középhegység térségében még a hó, fagyott eső mellett ónos eső is lehet, egyébként azonban a hőmérséklet emelkedésével az eső lesz majd egyre inkább itt is a jellemző.

