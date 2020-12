Jégkorongozók fogtak össze a kaposvári anyaotthon lakóiért

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola Jégkorong Szakosztálya is adományokkal segített rászoruló családokon.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A sportiskolások U8, U10, valamint U12-es korosztályú csapatai szerveztek gyűjtést az elmúlt közel két hétben a kaposvári Borostyánvirág Anyaotthon lakói számára. Az adományokat szombaton délelőtt adták át az intézményben. A gyerekeket a szülők képviselői, illetve az U12-es csapat edzője Somogyi Róbert kísérték el.

– A szülők vezették fel az ötletet, hogy gyűjtést szervezzünk, melyet hagyományteremtő szándékkal hívtunk életre egyben – nyilatkozta szervezők képviseletében Kováts Kinga. – Nagy örömünkre a gyerekek is partnerek voltak és már kérdezték; ugye jövőre is jövünk? Több helyen is érdeklődtünk, de sok volt ahol csak élelmiszert fogadnak el. Az anyaotthonnál pedig ruhát, könyvet és játékokat is szívesen fogadtak, így szélesebb körben tudtunk támogatást nyújtani. Több zsáknyi ruha, rengeteg mesekönyv, sok sok játék gyűlt össze. Eleinte cipősdobozban tároltuk ezeket, de úgymond hamar kinőttük. Volt, aki már eleve zsákkal érkezett, de mindennek lett helye, hiszen az anyaotthonban van olyan édesanya, aki több gyermekkel együtt él itt. A gyermekeinkre nagyon pozitívan hatott a kezdeményezés. Saját maguk válogatták a játékaikat, mesekönyveiket és jó szívvel adták olyanoknak, akik rászorulnak a segítségre. Valamennyien nagyon örültek a kezdeményezésnek, végig együttműködtek a gyűjtésben és az átadásban is. Igazán jó példával szolgáltak arra, hogy miként kell segíteni másokon.