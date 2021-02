Jégvilág csalt minket a Balatonhoz

A legforgalmasabb nyári szezont idézte emlékezetünkbe az elmúlt hétvége a Balatonnál. A part menti parkolók jó része dugig volt, a mólokon csakúgy hömpölygött a tömeg. A több hónapos bezártság után a mínuszok sem zavarták a látogatókat a jégcsodák közt, annál is inkább, mert a déli napsütés eszünkbe juttatta, milyen tiszavirág életű is ez a jégcsoda a Balatonnál.

Rengeteg látogatót csalogatott a Balatonhoz az Antarktiszra hasonlító táj a hét végén, ilyen különleges természeti csodát nem minden évben lehet látni a tónál. Az elmúlt napokban a hatalmas hullámok sok helyen kicsaptak a partra, az éjszakánként olykor mínusz húsz fokig süllyedő hőmérséklet pedig fűre, fára, nádra, padra, egyszóval mindenre ráfagyasztotta a vizet. A fűszálakon több centiméter átmérőjű jéggömbök alakult ki, de a köveken, a padokon is óriásjégcsapok vonzották a tekintet.

– Nézd csak, ott hullámzik a víz a jég alatt – mutatta az érdekességet egy férfi a gyermekének. Partközelben mindenhol megfagyott a víz, jó pár méterre eltávolodva viszont még csak kásás volt a jég, ezért tudták a hullámok ilyen könnyen megmozgatni. – Lassan menj, el ne csússz – figyelmeztette egy édesanya pár éves kislányát. – A balatonlellei móló vége ugyanis jégpáncéllá alakult, így nagyon kellett vigyázni az arra sétálóknak. Szarvas Péter és Ale Sándor, a két tizenéves fiatal mit sem törődött a megfagyott mólóval, vidáman csúszkáltak addig, amíg el nem fáradtak.

Gelencsér Ferenc a családjával érkezett a fagyos Balatonhoz. A lellei férfi azt mondja, sok mindent látott már a tó partján, de ilyen különlegességgel nem gyakran találkozott. Emlékei szerint sok évvel ezelőtt több méter magas jégképződmény díszítette a mólót, és ha ilyen marad az időjárás, akkor elképzelhető, hogy a természet ismétli majd önmagát.

Balatonbogláron és Fonyódon is hasonló látványban volt részük az embereknek. A különlegességet sokan örökítették meg telefonnal, vagy fényképezőgéppel. Egy férfinek annyira megtetszett a jéggel borított fonyódi móló, hogy örömében fejre is állt. Produkcióját népes közönség csodálta meg, noha sokan nem ezért, hanem a látvány és a kellemes időjárás miatt érkeztek a Balatonhoz. Néhány horgász is szerencsét próbált a hétvégén, sok hal azonban nem akadt horogra. Ám nem ez volt az egyetlen szokatlan látvány ilyenkor, a Balaton közepén több vitorlás is feltűnt, akik kihasználva a szelet sebesen hasítottak a vízen.

A szikrázóan tiszta balatoni levegőben aztán több helyen is lángos, kolbász és marhahús illata csapta meg a didergően a vizet csodálókat, több étterem is kinyitott ezen a hétvégén. Helyben természetesen sehol sem lehetett fogyasztani, de a kiszolgáló helytől pár méterre már igen. Igazi különlegességekkel készültek a vendéglátósok. Az egyik boglári étterem sláger étele az LSK, vagyis a Lellei Süldő Kifliben volt, amit ebédidőben megállás nélkül készítettek a szakácsok. Egy lellei étteremben sokan a burgonyafánkkal kínált marhapofát keresték, de a gőzölgő sajtos-tejfölös lángosért is többen sorba álltak.