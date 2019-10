Jelentős a somogyi érdeklődés: hónapokat várnak a hétüléses álmokra

Somogyban a vártnál is jelentősebb az érdeklődés a nagycsaládos autókra, a megyei kormányhivatalnál eddig 221 igényt nyújtottak be. Egyes modellekre akár 7-8 hónapot is várni kell, van olyan márkakereskedés, ahol 61 gépkocsit eladtak, ám eddig csupán hét járművet tudtak elvinni a tulajdonosok.

– Nálunk eddig már csaknem 60 olyan család jelentkezett, akik eldöntötték, hogy állami támogatással hétszemélyes autót vásárolnak – mondta Máté Gergely, az Autó Máté Kft. siófoki, balatonboglári és dunaújvárosi Peugeot Máté valamint Peugeot Ford Márkakereskedés ügyvezető-tulajdonosa. – Általában benzines modellt választottak a jelentkezők, s cégünknél a legolcsóbb változathoz – a 2,5 millió forint támogatás mellett – nagyjából három millió forint önerőre van szükség. Ebben a modellben már az ABS, a kipörgésgátló és a menetstabilizátor mellett nyolc légzsák és klíma is megtalálható. Máté Gergely kifejtette: a hosszas hazai várakozásnak több oka van. Az importőröknek még tavaly augusztusban, szeptemberben kellett leadniuk igényeiket az autógyáraknak, ugyanakkor a kedvezményes jármű vásárlásról szóló tavaszi kormányzati bejelentés és a céges központi nagy megrendelések között viszonylag rövid idő telt el. Kiemelte: a nemzetközi járműipar robusztus rendszer, beszállítói láncok szoros együttműködésére épül, s az új igényekre fokozatosan reagál az iparág, ráadásul az EU-ban jövőre életbe lépő szén-dioxid alapú szabályozás a benzines autók értékesítésénél is változást hozhat. Azt mondta: Magyarországon bizonyos családi egyterűekre már most 7-8 hónapot kell várni, de akad olyan változat is, amelyiket a megrendelés felvételétől számítva csaknem egy év múlva szállítják le a kereskedések. Máté Gergely hangsúlyozta: náluk általában minimum 3-3,5 hónap a várakozási idő, a leghosszabb nagyjából fél év. – Előrelátóak voltunk, s egyes modellekből már korábban többet rendeltünk, így készletről ezekhez akár 2-3 héten belül is hozzájuthatnak a vásárlók – emelte ki a szakember. – A családi egyterűeknél érezhetően megnőttek az igények, s igyekszünk az összes megrendelést teljesíteni. Kovács Márió, a kaposvári Kaposvár Car Kft. cégvezetője rámutatott: a jármű vásárlási program bejelentése óta töretlenül nagy érdeklődés tapasztalható Somogyban, csakhogy ezzel a kiszállítások nem tartanak lépést. A megyeszékhelyen az általuk forgalmazott egyik modellből 61-et adtak el október közepéig a nagycsaládosoknak, de eddig csak hét járművet vettek át. Az vásárlók többsége 30-40 év közötti, három gyermeket nevelnek, s nagy részük kaposvári és környékbeli, de a Balaton-partól és Pécsről is jöttek vevők. – Tudomásul kell venni, hogy a gyártókapacitás véges – közölte. – Ha valaki az egyik népszerű modellt szeretné megrendelni tőlünk, akkor azt minden bizonnyal csak jövő áprilisban veheti át. Több autómárkát forgalmazunk, egy másik járműcsaládból a nyár óta 11-et vásároltak meg. Szerintem a kereslet jövőre sem csillapodik, s a programnak több előnye van: a nagycsaládosok könnyebben juthatnak új járműhöz, így tovább fiatalodhat a járműpark átlagéletkora. S környezetvédelmi szempontból is hasznos, hogy egyre több modern motorral szerelt jármű vesz részt a forgalomban. Több mint kétszáz igénylő Somogyban – A Családvédelmi Akcióterv elnevezésű program egyes elemeként megjelent – nagycsaládosok autóvásárlása – támogatási forma nagyon népszerű – tájékoztatott a megyei kormányhivatal. Júliustól biztosítanak erre lehetőséget, Somogyban eddig 221 család nyújtott be igényt kedvezményre. A támogatás mértéke 2,5 millió forint, de legfeljebb a megszerzés időpontjában érvényes bruttó vételár 50 százaléka. A támogatási igényléshez szükséges igénylőlapok valamennyi kormányablakban benyújthatóak.