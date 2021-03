Jó helyre kerültek a pályázati milliók

Imádják a somogyszili gyerekek a favonatot, amelyet a megújult játszótéren használhatnak. A településen folyamatosan fejlesztenek, legutóbb – hála a Magyar Falu Programnak – az orvosi rendelő is megújulhatott

Összességében csaknem hatvanmillió forintot nyert a Magyar Falu Program pályázatain a somogyszili önkormányzat.

Jó pár hónapja új játékelemek díszítik a somogyszili óvoda udvarát. Az eszközöket télen nem tudták használni a gyerekek, az elmúlt napokban viszont mindegyiket kipróbálták. A játékok egytől egyig fából készültek, az egyik legkedveltebb az óriási vonat.

Szakály László, Somogyszil polgármestere (képünkön) elmondta: ötmillió forint támogatásból és másfél millió forint önerőből vásárolták meg az óvodai játékokat. Félig nyitott játéktárolókat is beszereztek, valamint homokozók is épültek. Az udvari eszközöket huszonkilenc gyermek élvezheti nap mint nap.

– Az orvosi rendelő is teljesen megújult – mondta Szakály László. – A Magyar Falu Programban huszonkilencmillió forintot nyertünk és még hétmillió forint önerőt tettünk hozzá. Gyakorlatilag csak a falak maradtak meg, a szakembereknek mindenhez hozzá kellett nyúlniuk. A meszelésen kívül komolyabb felújítás nem volt ötven éve, ezért is volt szükség a korszerűsítésre. A háziorvos hétfőtől már az új rendelőben fogadta az embereket és elkezdte beadni a koronavírus elleni vakcinákat is. Eddig 150-en regisztráltak oltásra, 50 injekció pedig már meg is érkezett.

A somogyszili önkormányzat nemrég vásárolt egy fűnyíró gépet és három adaptert, melyre hárommillió forint támogatást kaptak. Útfelújításra is pályáztak a Magyar Falu Programban, nyolcmilliót nyertek is, melyből a Petőfi utca mintegy 800 méteres szakaszát újítják majd fel. A szerződést már megkötötték a vállalkozóval, hamarosan pedig a munkálatok is elkezdődnek.

Sok a gyerek A somogyszili óvoda konyhája is hamarosan megújul. A beruházásra tizennégymillió forintot nyertek. A kivitelezőt már megtalálták, a támogatás azonban nem elég a beruházásra, ezért pluszpénzre lesz majd szükségük. Szakály László kiemelte: az óvoda tetejét is szeretnék felújítani, utána pedig már csak a szigetelést és a fűtést kell korszerűsíteni. A polgármester hozzátette: szükség van az óvoda fejlesztésére, hiszen sok gyermek él a településen.

Fotó: Kovács Tibor