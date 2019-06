Jó, hogy van iskola, mert így vakációra is lehet menni

Fagyizás, bringatúra, kirándulások és játékos foglalkozások várták a diákokat a somogyi iskolákban az utolsó tanítási héten. Nem tudni, kik várták jobban a vakációt, diákok vagy pedagógusok.

Nyolcadikosokkal telt meg a Kodály-iskola ebédlője pénteken délelőtt. Csaknem száz diák búcsúzott el tanáraitól. A tantermek ez idő alatt gyerekzsivajtól voltak hangosak. A 3.C-ben például társasoztak, olvastak, de akadt olyan is, aki az udvaron rúgta a bőrt. – Bár az egész év ilyen laza lenne – mondta el az egyik diák, aki társaihoz hasonlóan már nagyjából tudja, mit csinál a nyári szabadság alatt.

– A Petörke-tóhoz megyek a nyáron horgásztáborba, és egy katolikus táborba fizettek be, és sokat leszek a nagyinál is – mondta el Csatári Szűcs Előd, akinek a padtársa azt mondta, azért bízik benne, hogy nyáron is találkoznak.

– Összeülünk játszani számítógépeken, és ha már nagyon meleg lesz, akkor fürdünk a Virágfürdőben – tervezgetett Dancsó Norbert.

Tóth Eszter viszont végre olvasni szeretne a nyáron – Mert a suli meg az edzések mellett nem volt időm rá – mondta, miközben büszkén mutatta Bencze Blanka könyvét, amelyet most olvas. – A könyvek mellett a ritmikus gimnasztikáé lesz a főszerep nyáron, táborban gyakorolja a legújabb tornagyakorlatokat. – Júniusban megyek a suli médiatáborába, és sokat leszek a Balatonon, de hiányozni fognak a barátaim – mondta Szert Zsófia.

– Ez a hét nem a tanulásról, hanem a kikapcsolódásról szólt az iskolában – mondta el Hermann–né Sipos Erika. Az osztályfőnök hozzátette: két napot töltöttek Kisbajomban erdei iskolában, kitekertek a Desedára, ahol számháborúztak, hajóztak, a szülők pedig főztek a gyerekeknek. A gyerekek mellett a pedagógusok is várták a tanév végét, elfáradtunk mindannyian, és ebben a melegben már nehéz koncentrálnia mindenkinek – jegyezte meg Hermann–né Sipos Erika.

– Minden évben az utolsó tanítási hét a kikapcsolódásról szól – mondta el Szabóné Kudomrák Zsuzsanna. A Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója hozzátette: az osztályokat fagyizni vitték, voltak, akik kirándultak, mások pedig moziba mentek.

– Diáknap, kirándulások, sportprogramok színesítették a hetet – mondta el Hevérné Kanyó Andrea, a Gyakorló általános iskola pedagógusa, akitől azt is megtudtuk: pénteken pedig Egy nap a sulimért címmel tartottak egészség- és tisztaságnapot, amelyet a ballagásra való díszítéssel zártak.

Ingyen is lehet

Somogyban sok ingyenes tábort is szerveznek a gyerekeknek az általános iskolák. A Kaposvári Tankerületi Központ szerint idén nyáron az Erzsébet-táborokon tizenhat iskolából hatszázhetvenhat diák vesz részt, hat turnusban. A nyári szünet első két hetében pedig tematikus programheteket szerveznek. Lesz nomád tábor, kalandtábor, de a szünidőben ismerkedhetnek a gyerekek a KRESZ-szel és a közlekedéssel, valamint sport-, idegen nyelvű, környezet- és természetvédelmi, művészeti tábort is szerveznek. A Siófoki Tankerületi Központ pedig két EFOP-pályázat jóvoltából szervez programokat, amelyeken 3600-3800 diák vesz részt.