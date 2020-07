Jó kis helyen töltik a picik a nyarukat

Ötnapos, ingyenes napközis tábort szerveztek 15 helyi és csokonyavisontai gyermeknek Peti Csaba rinyaújlaki polgármester kezdeményezésére a Magyar Falu Program keretében.

A „Jó kis hely” nevű közösségi teret is birtokba vették kicsik és nagyok, de erdei kiránduláson is részt vettek. A kézműves foglalkozásokon festettek, fonalból szivárványt, míg virágcserépből emberkéket készítettek, emellett horgászhattak is. A tábor szervezésében Kocsis Ferencné valamint Peti Patrícia segített és biztosította a gyerekek felügyeletét.