Jobb ellátást várnak az önálló marcali kórháztól

Nagy reményeket fűznek a marcaliak a kórház önállóvá válásához. A helyiek a hosszú várólistákat cserélnék rövidebbre és örülnének, ha újból lenne itt gyermekosztály.

Július végén adtunk hírt arról, hogy újra önálló egységként működhet a Marcali Kórház. Kásler Miklós azóta aláírta a rendeletet, amely alapján november 1-től már önállóan működik tovább. A marcali kórház 2013-ban került a Kaposi Mór Megyei Kórházhoz, 300 millió forintos adóssággal. 2016-ban a névadó ünnepségen – Szaplonczay Manó nevét vette fel az intézmény – a vezetőség béremelést jelentett be és a mozgó szakorvosi szolgálatok fejlesztését. Nagy reményeket fűztek a változásokhoz, de továbbra is fájó pont maradt az önállóság elvesztése. Hét év után a térség országgyűlési képviselőjének, Móring József Attilának közbenjárására visszanyerheti önállóságát az intézmény. A képviselő közösségi oldalán jelentette be, hogy Simonics Zsolt a sürgősségi osztály jelenlegi vezetője igazgatja majd az intézményt.

A marcaliak többsége szerint lényegesen javulni fog ezzel a betegellátás. A legtöbben arra számítanak, hogy visszatérnek az orvosok. Ennek érdekében Sütő László polgármester a nyolcvan férőhelyes munkásszálló átadásán öt lakást ajánlott fel arra a célra, hogy orvosokat csábítsanak a városba.

Akit csak megkérdeztünk, szinte mindenki hallotta már a hírt. Egyetlen nyugdíjassal találkoztunk csupán, akinek ezzel sikerült újat mondanunk. – Tényleg önálló lesz a kórház? – kérdezett vissza őszinte meglepettséggel a nyugdíjas asszony a kórház bejáratánál. Elmondta: zöldhályogja miatt rendszeresen kell ellenőrzésekre járnia. – Háromhavonta kéne mennem, de csak márciusra kaptam időpontot. Nem normális, hogy ennyit kell várni. Remélem, az önállósággal ez is változik.

Egy másik járókelő szerint akár egy egyszerű vérvételre is sokat kell várni, de a leggyakoribb panasz a sok utazás, a komolyabb beavatkozásokért.