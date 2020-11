Jobb időkre halasztották Somogy legfőbb ünnepét

Szinte minden szempontból megváltozott az életünk ebben az évben, rendezvények sokasága maradt el a koronavírus-járvány miatt, s érthetően a megyei önkormányzat is korlátozásokra kényszerült. Fájó szívvel, de a hagyományos ünnepi Megyehét tervezett programjait is kénytelenek voltunk lemondani – tájékoztatta lapunkat Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke.

– Ahogy az elmúlt években már hagyománnyá vált, ezúttal is az egyik somogyi városba, ezúttal Barcsra terveztük a Somogy Megyei Közgyűlés ünnepi ülését, de a járvány közbeszólt, ezúttal elmarad megyénk legnagyobb ünnepe – mondta Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke. – Nehéz volt a döntés, hiszen ezen a napon emlékeztünk meg eddig minden évben arról a dicsőségről, hogy a megyék közül elsőként Somogy kapott címert és pecséthasználati jogot 1498-ban II. Ulászló királytól. Vízkeresztkor tartott megyenapi ünnepünkön minden évben megemlékeztünk erről, összefoglaltuk az előző év eredményeit, kicsit mindig előretekintettünk az előttünk álló időszakra, de ezen a napon ismertük el a kiemelkedően teljesítő somogyiak teljesítményét is. A közgyűlés döntése már megszületett szeptemberben a Pro Comitatu Somogy és a Somogy Polgáraiért kitüntetésekről, ahogy az Örökségünk – Somogyország Kincse címmel elismertek névsoráról is határozott.

Sajnos ezeket az eredetileg január hatodikára tervezett ünnepségen nem adhatjuk át, de amint a járványhelyzet lehetővé teszi, pótolni fogjuk.

A megyei elnök elmondta: a Megyenappal együtt az ünnepi Megyehét többi programja is elmarad, így jövő év elején az évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő jótékonysági Megyebált sem rendezik meg.

Évek óta jótékony célra fordítják a bál bevételét

– Hagyomány, hogy a bál bevételét jótékony célra fordítjuk. Ebből a pénzből támogattuk 2011 óta a somogyi diákok osztálykirándulását a „Szülőföldem Somogyország” program keretében kezdetekben fejenként ezer, az utóbbi években pedig kétezer forinttal – hangsúlyozta a megyei közgyűlés elnöke.

– Célunk, hogy ez a támogatás a továbbiakban is a tanulók rendelkezésére álljon, hiszen az eddigi visszajelzések alapján várják az iskolák ezt a lehetőséget. Hogy csak egy számot említsek, az elmúlt 10 évben 11053 kisiskolás kirándulását tudtuk támogatni.

Szerencsére, akik eddig részesei voltak ennek a sikernek, továbbra is pozitívan állnak a támogatáshoz, így reményeink szerint márciusban újra ki tudjuk írni a somogyi vidékek megismertetését célzó osztálykirándulások támogatásának pályázatát. Addig pedig csak reménykedhetünk, hogy megyénken nem lesz úrrá jobban a vírus a fegyelmezett, szabályokat betartó somogyiaknak köszönhetően, maradunk a jelenlegi helyzet alapján a két legkevésbé fertőzött megye között – fejtette ki a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke.