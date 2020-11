Jobban érzi magát orvos és beteg

Csaknem 49 millió forintot fordítottak az orvosi rendelő energetikai korszerűsítésére.

Már csak a műszaki átadás van vissza, a fejlesztést november végéig befejezik.

A helyi pácienseken kívül felsőmocsoládi, somogygeszti, polányi és ecsenyi betegek is járnak a rendelőbe, a körzethez csaknem 1100-an tartoznak. Jáger Róbert mernyei polgármester elmondta: maradéktalanul és határidőre elkészült az építkezés. Kicserélték a nyílászárókat, elvégezték az épület külső hőszigetelését, napelemet helyeztek el a tetőn, továbbá a fűtésrendszert is korszerűsítették. Fontos, hogy a helyiek és a környékbeliek folyamatosan jó egészségügyi ellátásban részesüljenek, s ebben nagy szerepe van annak, hogy az épület is megfeleljen a kor követelményeinek.

Elmondta: a Magyar Falu Program keretében elnyert pénzből leaszfaltozzák a Csokonai utcát, csaknem 500 méternyi szakasz újul meg, a munkát a jövő héten kezdjük. Ugyancsak ebben a programból jutottak 9,9 millió forinthoz, melyből kerékpárutat építünk a Táncsics utcában. A munka jövő tavasszal kezdődik el.