Joca, a rekordbajnok Kaposvár halk szavú, precíz pontgyárosa

Nagy József először 2006-ban igazolt Kaposvárra, majd 2012-ben külföldre ment játszani, de háromévnyi légióskodás után visszatért a somogyi megyeszékhelyre.

A hétszeres kupagyőztes és nyolcszoros magyar bajnok Nagy József, akit mindenki Jocának szólít a rekordbajnokinál, kiváló szezonokat futott, miután 2006-tól 2012-ig Kaposváron játszott, s a 2015-ös visszatérése után is meghatározó tagja lett a csapatnak. A kiváló centerről nem túlzás azt állítani, a hangos, indulatos szavak helyett, mértani pontosságú ütésekkel operál a pályán. Persze, ha kell buzdítja, segíti is a társait, valószínűleg ezért is kapott edzői megbízatást, ráadásul rögtön kettőt. Ő vezeti a Fino Kaposvár juniorjait és a „nagycsapat” másodedzői feladatait is rá bízták.

A 2000-es év kulcsfontosságú volt a pályafutása szempontjából. – Szombathelyen kezdtem el a középiskolát, mivel magas voltam az osztályfőnököm hívására mentem el röplabdázni – mondta Nagy József, aki az idén áprilisban tölti be a 33. életévét. – Másnap a kosárlabdaedző is megkeresett de én a röplabdát akartam jobban megismerni, hiszen számomra teljesen új és ismeretlen sportág volt. A gimnáziumi évek alatt mindent megnyertünk a csapattal, amit csak lehetett.

S ezután jött a fordulat. – A szombathelyi csapattal egy dunaújvárosi tornán vettünk részt, ahol Liszi Ferenc és Kelemen István megkeresett, folytassam Dunaújvárosban a röplabdázást, viszonylag rövid gondolkodási idő után igent mondtam, hiszen tudtam, hogy lehetőségem lesz fejlődni – fogalmazott Nagy József. – Négy élményekkel teli évet töltöttem el Fejér megyében, ezt követően kaptam egy újabb lehetőséget 2006-ban: edzőmeccset játszottunk a Kaposvárral, amikor az éppen hazatért Kántor Sándor hívott, igazoljak át – Kovács Zoltánnal és Czintula Mihállyal együtt – Kaposvárra. Természetesen el is fogadtuk az ajánlatot, akkoriban ugyanis a somogyi megyeszékhely volt a röplabdázás legnagyobb fellegvára és óriási megtiszteltetésnek számított, ha valaki a somogyi csapatban játszhatott.

Nagy József egy sokkal profibb szemlélettel találkozott a somogyi megyeszékhelyen, ráadásul míg Dunaújvárosban vele egykorú és fiatalabb játékosokkal szerepelt együtt, addig Kaposváron ő volt a csapat legfiatalabb röplabdázója. Nagy kihívás volt ez számára, de nem vallott szégyent, sőt. Mindent megtett azért, hogy ne kerüljön kispadra, hanem a pályán bizonyítsa, helye van az ország legjobb csapatában. Edzéseken jól helytállt, s ma már kijelenthető, maximálisan élt a lehetőséggel. Ráadásul a nemzetközi kupában is letette névjegyét: 2007-ben a harmadik helyen zárt a Közép-európai Ligában. A center 2012-ben úgy döntött, külföldön is kipróbálja magát, két esztendőt töltött Ausztriában, az Amstetten, egyet pedig Belgiumban a Puurs együttesében. – Az osztrák pontvadászat nem sokkal erősebb a hazainál, a belga viszont klasszisokkal jobb – tette hozzá. – A kint töltött esztendők alatt sok tapasztalatot szereztem, nemcsak a sport, hanem a hétköznapi élet terén is.

Aztán 2015-ben újra Kaposvár felé vette az irányt, ahol új kihívások vártak rá. – Elvégeztem a tanulmányaimat, Demeter György kérésére pedig lehetőségem nyílt fiatal tehetséges sportolókkal foglalkozni, jelenleg én irányíthatom a junior együttes szakmai munkáját, s ezáltal nap mint nap sokat tanulok, bevallom, olykor sokkal inkább nehezebb edzőként helytállni, mint sportolóként, hiszen még mindig aktívan játszom – hangsúlyozta a center. – Bizonyítanom kell és példát kell mutatnom a gyerekeknek, hiszen ha én kevésbé teljesítek jól a mérkőzéseken elveszíti hitelességét a mondandóm és ezt kifejezetten nehéz összehangolni.

Az utóbbi esztendő(k)ben több csapat is jelentősen megerősödött, s a Vegyész RC Kazincbarcika le is taszította a trónról a Fino Kaposvárt. – Amikor visszatértem már sokkal erősebb volt a magyar bajnokság, felnőttek a riválisok a Kaposvár mellé és ez nagyon jót tett a honi röplabdasportnak – mondta Nagy József. – Tavaly sajnos elvesztettük a Vegyész RC Kazincbarcika elleni döntőt, ami miatt nagyon csalódott voltam. Nem sok magyar bajnoki mérkőzést veszítettünk el, amiért nagyon hálás vagyok a csapattársaimnak és mindenkinek, aki tudásával hozzátett ezekhez a remek eredményekhez. Természetesen tanulni kell a vesztes fináléból és le kell vonni a következtetést, miért alakult így. Sok fiatal játékosunk van és úgy gondolom, ha ők fejben is érettebbek, precízebbek, koncentráltabbak lesznek, akkor az idén is helyünk lesz a döntőben, persze ezért sokat kell dolgoznunk és meg kell szokni, hogy senkinek nem jár alanyi jogon a győzelem. A Kazincbarcika az idén is nagyon jó, összeszedett csapat benyomását kelti, de egyik csapat sem verhetetlen…

Cél a döntőbejutás a Magyar Kupában és a bajnokságban is

Az 1986. április negyedikén Szombathelyen született Nagy József hétszer nyerte meg a Magyar Kupát és nyolcszor a magyar bajnokságot. Az eredmények azonban nem tették kényelmessé Jocát. Sok mindent el akar még érni a pályán és azon kívül is. A tervekről szólva a következőket mondta: nem lehet más a Fino Kaposvár célja, mint bejutni a döntőbe a Magyar Kupában és a honi bajnokságban is, ott pedig mindent meg kell tenni azért, hogy mindkét fronton aranyérmet szerezzenek.

– Fizikálisan még teljesen fitt vagyok, úgy érzem, van még bennem jó pár év, s ez alatt majd kialakul bennem egy kép, mit szeretnék csinálni a versenysport után – válaszolta arra a kérdésünkre, mit hozhat számára a jövő. – Jelenleg a Testnevelési Egyetemen tanulok, még két és fél év van vissza, addig mindenképpen játszani akarok, s utána meglátom, milyen lehetőségek nyílnak meg előttem.

Egy biztos, Nagy József úgy lett, a kaposvári és egyben a hazai röplabdázás karakteres alakja, hogy a pályán és azon kívül is példát mutatott a fiataloknak. Sokat kapott ettől a sportágtól, de sokat is adott neki.