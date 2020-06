Jogosítványra teszik félre a zsebpénzt

Fél évvel meghosszabbodnak a jogosítványszerzéssel kapcsolatos határ­idők.

Somogyban, miután májustól ismét elindultak a képzések, jócskán megnőtt a jelentkezők száma. Az igazi roham júliusban várható, van olyan autósiskola, ahol 20 százalékos forgalombővülésre számítanak.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint az átmeneti felfüggesztés következtében például a közúti járművezetők esetében is előfordulhat, hogy egyes tanulók a képzés–vizsgáztatás területén jogszabályban rögzített határidőket nem tudják tartani, így akár a teljes képzés megismétlésére kényszerülhetnének. A forgalmi vizsga elmaradása akár féléves időveszteséggel, a képzési és vizsgadíjak újbóli befizetése több százezer forintos kiadással is járhatna. Az ITM ennek elkerülés érdekében rendezte a képzéssel, vizsgáztatással összefüggő határidőket a közúti, vasúti és vízi közlekedésben is.

– Szerintem tökéletes megoldásról van szó – mondta Horváth István, a nagyatádi Atád Autós-Motoros Iskola vezetője. – Senki nem kerülhet kellemetlen helyzetbe, s bőven lesz idő arra, hogy a tanulóvezetők felkészüljenek. Nálunk elsősorban helyi és a közeli kistérségekből jönnek, a motortól a pótkocsis teherautóig minden kategóriában vállalunk oktatást.

– A tanulóvezetők zöme huszonéves, s továbbra is sok 17-18 éves szeretne jogosítványhoz jutni – mondta Meggyes Endre kaposvári szakoktató. – A lehető leghamarabb leakarnak vizsgázni, azt szeretnék, hogy már a zsebükben legyen a vezetői engedély, mielőtt elmennek Pécsre, Pestre vagy más városba tanulni. Túlnyomó többségük B kategóriás tanfolyamra jelentkezik, a vakáció elején megugrik a jelentkezők aránya.

Böröczi Csaba, a kaposvári Citrom Autósiskola vezetője is erre számít. Azt mondta: lényeges tudni, hogy az első sikeres KRESZ-vizsgától számított két éven belül le kell tenni a gyakorlati vizsgát. – Csakhogy a fertőzés számos területen, így a járművezető-képzésben is megváltoztatta az mindennapokat – közölte.

– Tíz olyan hallgatónk volt, aki áprilisban vizsgázott volna, s további 30 diák esetében júniusban, illetve júliusban jár le a határidő. Jókor jelent meg a szabály, ennek nyomán az érintettek időben felkészülhetnek a szakmai megméretésre.

A kaposvári autósiskolában közel 150-en járnak elméleti, illetve gyakorlat oktatásra, ám júliustól már minden bizonnyal kétszáznál is több hallgatójuk lesz. Sok diák a tanév végén ajándékba zsebpénzt kap, s ebből fizetik a tanfolyamot. Mások a nyári diákmunkából fedezik a képzés költségeit.