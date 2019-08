Jókai nappal emlékeztek névadójukra Nagyatádon

A Jókai-emlékoszlopnál emlékeztek meg a nagyatádi Jókai lakótelepen élők névadójukról.

Ebéd után elfoglalták főzőhelyeiket a csapatok, ahol pörköltet, vad és sertéshúst valamint marha lábszárat főztek illetve sütöttek a résztvevők. Nehéz dolga volt a zsűrinek, hisz sokféle étel közül kellett kiválasztani a legízletesebbet, legtetszetősebbet. A főzőversenyt a „Vörös”-csapat nyerte gulyásával.

Ezt követően a figyelem a színpadra irányult, ahol a közönség táncos és énekes produkciókat láthatott, de kötélugrók is felléptek a rendezvényen. Nagy tapsot kapott Gara Bella énekes, majd sztárfellépőként Delhusa Gjon. Sokakat vonzott a taranyi csikósok bemutatója is, ahol a újságot téptek ostorral, és egy lányt is betanítottak hű csikósnévá.

Akinek még ez sem volt elég, részt vehetett a különféle ügyességi és logikai játékokban, mászhatott az ugráló várban, vattacukrot fogyaszthatott. A felnőtteknek egészségügyi mérést szerveztek.